Leur Monde moderne en chiffres : En 1913, la dette totale des États-Unis s’élevait à 39 milliards $. Aujourd’hui, elle se situe à plus de 73 433,638 milliards $, soit 1882 fois plus.

En 1913, la dette totale des États-Unis s’élevait à 39 milliards $. Aujourd’hui, elle se situe à plus de 73 433,638 milliards $, soit 1882 fois plus. Mais cela n’est qu’une partie de l’histoire. En 1913, il n’y avait pratiquement aucun passif non capitalisé. Aujourd’hui, ils représentent 130 000 milliards $. Alors, en ajoutant la dette aux passifs non capitalisés, on obtient un passif total de 203 433,638 milliards $.



En 1913, le ratio dette/PIB américain était de 150%. Aujourd’hui, en incluant les passifs non capitalisés, cela nous donne presque 1 000%. Voilà le fardeau qui pèse sur les Américains ordinaires, un fardeau qui brisera les Américains et l’économie américaine, ainsi que le dollar.Egon Von Greyerz: “Les Etats-Unis sont ruinés !”

Tandis que les gens ordinaires sont aux prises avec des dettes qu’ils ne pourront jamais rembourser, les banquiers et l’élite, le fameux 1%, ont fait des profits en (ab)usant de l’effet de levier que l’expansion de crédit a créé et, ainsi, amassé d’immenses fortunes.



C’est pourquoi nous avons cette énorme inégalité de richesse. Les gens ordinaires n’ont pas encore réalisé qu’ils sont responsables de cette dette. Bien sûr, ils ne la rembourseront jamais, et personne d’autre ne le fera. Les gouvernements essaieront de régler le problème en imprimant encore plus de monnaie, exacerbant ainsi le problème. Cela conduira à une inflation élevée qui mutera en hyperinflation, quand les taux d’intérêt atteindront 15-20%, voire plus. À ce moment-là, les banques centrales auront perdu le contrôle de leur manipulation des taux d’intérêt.



Le monde découvrira alors que l’impression monétaire n’a aucun effet, étant donné que la monnaie imprimée ne pourra jamais créer de richesse.

