Par peur du grand turc… « Si Trump avait signé la résolution du Congrès sur cette nouvelle reconnaissance du génocide arménien, la présence américaine à Incirlik serait très directement menacée. »

« Une chose que nous avons apprise, c’est que la plupart des menaces que nous pensions être des bluffs d’Erdogan se sont avérées réalités », a déclaré Dalay. Erdogan ne bluffait pas.

Tout cela signifie qu’Incirlik ne sera plus longtemps la carte qu’Erdogan a en main contre les Etats-Unis, et ses besoins dans la région. Et cela, pour moi, valait de ne pas signer la résolution du Congrès. »

Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Jean-Patrick Grumberg pour Dreuz.info.