Trump (ici caricaturé au beau mur de Bethléem) et les Juifs : le président les adore mais eux le méprisent (17% d’intentions de vote) ; idem pour Poutine qui perd les pédales et traite maintenant les polonais de « cochons antisémites » ! Le point par Jennifer Rubin et Paul Craig Roberts.

Craig Roberts :

La procédure de mise en accusation orchestrées par les idiots démocrates de la Chambre avec l’aide du FBI, de la CIA, de la NSA et des médias corrompus a été une aubaine pour la collecte de fonds des Républicains.

Des juifs comme Schiff et Nadler ont donné à l’Américain moyen l’impression que les juifs n’acceptent pas que les « Déplorables » soient qualifiés pour élire leur propre président, et que Schiff et Nadler ont l’intention de renverser le résultat de l’élection car il est le résultat de personnes qui ne devraient pas être autorisées à voter. Jennifer Rubin renforce cette impression avec son article intitulé, « Les électeurs juifs américains détestent encore Trump », publié dans le Washington Post.

Cette impression est très dommageable pour les Juifs car elle va créer de l’antisémitisme même si tous les Juifs ne soutiennent pas la conspiration de Schiff et Nadler pour détrôner, avec des accusations très faibles, un président américain élu.

Certains juifs m’ont fait part de leur étonnement et se demandent pourquoi Schiff, Nadler et cie., à la Chambre, et Schumer et cie., au Sénat, sont contre Trump alors que Trump est le plus grand partisan d’Israël de tous les présidents des États-Unis. Trump a tout donné à Israël, et sa récompense est une destitution orchestrée par des Juifs. Ils craignent qu’une destitution orchestrée par des juifs ne vienne affaiblir le lobby israélien auprès des Républicains et se demandent pourquoi Israël ne pas dit à l’AIPAC que la direction juive de la destitution doit être moins visible. Une connaissance juive m’a dit qu’il est absurde pour les juifs d’essayer de détruire le président des États-Unis alors que c’est un cadeau de Dieu pour Israël.

Des avis

Les attaques antisémites de Trump contre les Juifs américains conti

Jennifer Rubin

Rédacteur d’opinion

9 décembre 2019 à 13h45 GMT + 1

Le président Trump s’est exprimé samedi soir lors du sommet national du Conseil ultra-conservateur israélo-américain. Vous vous souvenez peut-être qu’en août, Trump a déclaré que les Juifs qui soutiennent les démocrates manifestent « soit un manque total de connaissances, soit une grande déloyauté ». Le lendemain, il a déclaré que les démocrates juifs étaient « déloyaux envers le peuple juif et … très déloyaux envers Israël ». le temps de perpétuer le stéréotype antisémite selon lequel les Juifs sont coupables de double loyauté. Les commentaires de Trump samedi démontrent, sans surprise, qu’il n’a rien appris de ses incidents antérieurs, ou peut-être qu’il s’en fiche tout simplement.

Dans son long discours décousu sur le déménagement de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, en Iran, sur l’économie et plus encore, il a déclaré : «Vous avez des gens – des Juifs – et ce sont des gens formidables et ils n’aiment pas assez Israël.» Trump est toujours utiliser les Juifs américains, comme il utilise tous les critiques, comme fouetter les garçons pour une loyauté insuffisante envers lui et ses politiques. Aimer Israël, c’est aimer ce que Trump fait pour ou pour Israël dans son esprit.

https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/12/09/trumps-anti-semitic-attacks-american-jews-keep-coming/

https://lesakerfrancophone.fr/lamerique-est-sur-la-corde-raide

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Poutine-Les-Polonais-ont-pratiquement-conclu-une-entente-avec-Hitler-57537.html