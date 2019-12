Cela sent le roussi, pardon la Russie : comment l'avant-garde russe va aplatir les empires ricains. L'Algérie aussi s'équipera russe ! Vive la liberté ! La France va froncer les soucis !

https://fr.sputniknews.com/maghreb/201912271042670860-lacquisition-de-su-57-par-lalgerie-est-une-revolution-sur-le-flanc-ouest-de-la-mediterranee/

Par Nebojsa Malic , écrivain senior chez RTLe déploiement à Moscou d’ogives hypersoniques « Avangard » signifie que les installations de défense antimissile américaines en Europe sont désormais obsolètes – et que Washington devrait dépenser beaucoup d’argent pour ne pas rattraper son retard.

Une vidéo publiée vendredi par le ministère russe de la Défense montre les ogives de planeurs hypersoniques chargées sur des missiles basés sur des silos. Pour l’instant, les Avangards seront montés sur les missiles balistiques UR-100N (ou SS-19 Stiletto, comme l’OTAN les appelle), jusqu’à ce que le RS-28 Sarmat soit prêt à entrer en service.

Les armes hypersoniques volent beaucoup plus vite que la vitesse du son. Avangard est capable d’atteindre Mach 27 sans perdre le contrôle ni se désintégrer sous la chaleur et la pression. Cela signifie que l’arme peut déjouer toutes les défenses lors de sa phase d’approche, la rendant « absolument invulnérable à tout système de défense aérienne ou antimissile », selon les mots du président russe Vladimir Poutine.AUSSI SUR RT.COM UNEarme invincible? Le planeur russe avancé HYPERSONIC Avangard maintenant au service militaire

« Nous n’avons aucune défense qui pourrait nier l’emploi d’une telle arme contre nous », a ainsi déclaré le général John Hyten, alors chef du commandement stratégique américain, au comité sénatorial des services armés en mars 2018, peu après Poutine. a confirmé l’existence d’Avangard et de plusieurs autres armes.

Dans un grand signe de confiance, Moscou a même dévoilé l’Avangard aux inspecteurs américains le mois dernier, dans le cadre d’un effort visant à améliorer la transparence dans l’observation du dernier traité limitant les armes nucléaires. La Russie a proposé de prolonger le traité New Start au-delà de février 2021, mais Washington n’a pas encore répondu, d’une manière ou d’une autre.

La Russie est le seul pays qui utilise actuellement des missiles hypersoniques, à la fois l’Avangard et son cousin à courte portée, lancé par avion, le Kinzhal. Selon Poutine, les scientifiques militaires russes travaillent également à développer des défenses contre de telles armes – le cas échéant.

Plus tôt cette semaine, Poutine a tenu à dire que la Russie est désormais en avance sur les autres pays en ce qui concerne une technologie d’armes majeure, en la contrastant avec l’Union soviétique qui a toujours pris du retard pendant la guerre froide.

Au lieu de cela, ce sont maintenant les États-Unis qui se démènent pour rattraper leur retard. Un contrat pour développer un corps de glisse capable de Mach 5 – vient d’être attribué plus tôt cette année, avec la date de lancement prévue en 2023.

L’existence d’Avangard rend également plus urgente le développement d’intercepteurs spatiaux qui pourraient théoriquement cibler des missiles pendant la phase de boost, avant que les ogives hypersoniques ne puissent être déclenchées. Cela pourrait être la mission de la «Force spatiale» nouvellement créée.

C’était aussi l’étoffe des fantasmes du Pentagone dans les années 1980, lorsque le président Ronald Reagan a lancé l’initiative «Star Wars». Même si cela ne représentait pas grand-chose en réalité, il est communément admis aux États-Unis que cela a conduit l’Union soviétique à une course aux armements coûteuse qui a finalement conduit à la faillite et à l’effondrement du communisme.

Alors que les érudits russes le contestent, Moscou semble l’avoir mis à l’épreuve. Les armes hypersoniques peuvent maintenant obliger Washington à agir comme il l’a dit, ce que les Soviétiques ont fait, et à consacrer de vastes ressources aux forces armées qui sont nécessaires ailleurs, tandis que la dette nationale s’élève à 23 billions de dollars et ce n’est pas fini. Une raison de plus de vouloir sérieusement faire la paix avec le monde, plutôt que de chercher à le dominer.AUSSI SUR RT.COM‘Aujourd’hui, ils essaient de rattraper leur retard’: Poutine dit que la Russie surpasse tous ses concurrents en armes avancées pour la première fois

La Russie est plus consciente de ses dépenses militaires, qui sont bien inférieures à celles des États-Unis – en termes de parité absolue et de parité de pouvoir d’achat – mais une part encore plus importante de ces dépenses est consacrée à l’achat de nouveaux systèmes d’armes.

Moscou a maintenant au moins une fenêtre de 10 à 15 ans de dissuasion nucléaire garantie, ont récemment déclaré les politologues Sergey Karaganov et Dmitry Suslov dans la revue Russia in Global Affairs. En d’autres termes, la guerre thermonucléaire mondiale est devenue beaucoup moins probable, du moins pendant un certain temps. C’est une bonne nouvelle pour la saison, peu importe comment vous la coupez.

