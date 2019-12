Pas de message de Noël par la star de BFM ? Et alors ! On a celui du Hobbit Boris Johnson, qui pense plus à Jésus que le pape aux cathos. So long, folks ! A huuuuge thank you!

Lu sur Facebook…

Pour Macron, le monde a commencé avec Macron et n’existera pas après Macron.

Macron, ou le nihilisme et l’infantilisme en politique.

Le manque de dignité de Macron dans la fonction de chef de l’Etat montre qu’il est comme un enfant qui ne vit que l’instant présent.

Incapable de concevoir le temps long d’une civilisation, ce temps long qui a permis à nos ancêtres de la construire, et pour lequel tout le cérémonial républicain et la dignité de notre pays qu’il a pour but de magnifier est fait, il piétine avec ravissement les codes les plus élémentaires.

Incapable de concevoir ce temps long et de vouloir y projeter son pays et d’assurer sa permanence, il se comporte comme un vulgaire noceur dont la fête permanente est l’unique horizon.

Pour Macron, le monde a commencé avec Macron et n’existera pas après Macron.

Macron, ou le nihilisme et l’infantilisme en politique.

Didier. Long