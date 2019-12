Je crois fermement que le Sport est le moyen le plus sûr de produire une génération d’infirmes et de crétins malfaisants. L’examen de quelques lignes d’un journal de sport suffit pour se former cet égard une très ample conviction…Ceux qui m’ont lu savent que l’unique sport qui m’a particulièrement séduit depuis mon adolescence est la trique sur le dos de mes contemporains et le coup de pied dans leur derrière (Léon Bloy).

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k108121r.texteImage