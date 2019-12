Bérézina stratégique suite et pas fin : le crétinisme de la communication américaine renforce involontairement l’alliance de facto sino-russo-iranienne

Bérézina stratégique suite et pas fin : le crétinisme de la communication américaine souligne involontairement l’alliance de facto sino-russo-iranienne.

Regardez des exercices de lancement de navires de guerre russes, iraniens et chinois en démonstration de force – Photo, Vidéo

Les exercices navals conjoints, qui se déroulent dans le golfe d’Oman et le nord de l’océan Indien, sont les premiers du genre pour la marine iranienne depuis la révolution iranienne de 1979.

Les premières images des jeux de guerre russo-irano-chinois qui ont débuté vendredi ont été diffusées en ligne, montrant une formation conjointe, des navires naviguant et les forces iraniennes accueillant la frégate russe Yaroslav Mudry au port de Chabahar dans le sud-est de l’Iran, à environ 415 km au sud-est de le détroit d’Ormuz.

Le contre-amiral Gholamreza Tahani, commandant adjoint de la marine iranienne, a décrit les exercices comme une occasion de s’engager dans «un échange d’expérience dans les domaines du secours et du sauvetage maritimes; le renforcement et l’amélioration de la sécurité du commerce maritime international dans la région nord de l’océan Indien. »

« Le message de cet exercice est la paix, l’amitié et une sécurité durable par la coopération et l’unité », a souligné l’ officier supérieur , ajoutant que les exercices aident à montrer que l’Iran ne peut pas être isolé.

Les exercices, qui doivent se dérouler jusqu’à lundi, comprennent des opérations de recherche et de sauvetage, des simulations d’opérations visant à éteindre des navires qui ont pris feu, ainsi qu’une défense contre le piratage et des exercices de tir, avec la marine iranienne et ses formations navales d’élite des Gardiens de la révolution révolutionnaire. Au total, trois navires russes participent aux exercices, la Chine déployant son nouveau destroyer de missiles guidés Xining.

Les exercices, appelés «ceinture de sécurité navale», se déroulent sur quelque 17 000 km2 de territoire maritime, du port de Chabahar au golfe d’Oman et au nord de l’océan Indien.

Jeudi, le Pentagone, qui a annoncé sa propre opération de «sécurité maritime» dans la région, a confirmé qu’il était au courant des exercices et surveillerait de près la situation.

Ces exercices sont les premiers exercices maritimes internationaux de ce type pour l’Iran depuis la révolution iranienne de 1979, qui a vu le renversement du régime du Shah soutenu par les États-Unis.

Vendredi, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a réitéré la volonté de l’Iran de travailler avec ses voisins pour sécuriser le golfe Persique via cette initiative Hormuz Peace Endeavour (HOPE) – un concept de coalition régionale pour sécuriser le golfe Persique proposé par le président iranien Hassan Rouhani à l’ONU en septembre.

Selon Zarif, les exercices en cours servent à «clarifier notre engagement plus large à sécuriser des voies navigables vitales».

La proposition de l’Iran sur la sécurité maritime vise à contrer la coalition dirigée par Washington, connue sous le nom de « Sentinelle », qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis et l’Albanie, Israël fournissant également, semble-t-il, une assistance non spécifiée. Les États-Unis ont annoncé leur coalition au milieu de la crise du golfe Persique de 2019, qui a vu la saisie et / ou le sabotage de plusieurs navires commerciaux traversant la région du golfe Persique l’été dernier, aboutissant à la destruction d’un drone espion américain de 220 millions de dollars dans le Détroit d’Ormuz par les gardiens de la révolution. Les alliés allemands et français des États-Unis, ainsi que le Japon ont manifestement choisi de rester à l’écart de l’initiative dirigée par les États-Unis, Tokyo devrait envoyer ses propres forces navales dans la région en janvier après avoir reçu le feu vert de Téhéran.