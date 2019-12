Phrase de cette foutue décennie : Ce qui soulève la question de savoir si le pape François est un roi de la figure du père hippie qui saute dans chaque train qui passe ou s'il est vraiment une figure démoniaque installée pour détruire l'organisation qu'il dirige…

Je note que le Pape a maintenant considéré que c’était un grave péché d’être hostile à l’environnement. Il nous assure que la Bible le dit. Surpris, je l’ai vérifié et il y a bien sûr plusieurs références telles que « Je vous le dis en vérité, celui qui ne réduit pas les émissions de CO2 de 10% par an périra dans les feux de l’enfer ». C’est donc assez clair alors. Mais qu’en est-il de tous les autres trucs non catholiques avec lesquels il sort?



Comme sa réponse à une question sur la morale sexuelle avec « comment pourrais-je savoir? ». Eh bien, tu es le foutu pape, c’est comme ça. Et si vous ne savez pas, vous devriez recevoir votre P45. Puis il va lécher les pieds des Africains et nous dit de permettre à quiconque de n’importe où qui veut s’installer dans les pays blancs. Il dénonce le mur de Trump (inexistant) même si le Vatican est entouré par un – un très haut.



Mais certaines des choses qu’il a dites vous font vous demander s’il est une sorte de candidat mandchou pour détruire l’Église. Comme donner le feu vert au mariage entre personnes de même sexe et dire que le prosélytisme – répandre la Parole de Dieu non moins – ne devrait pas être entrepris moins qu’il offense et qu’il représente une forme de « colonisation idéologique » des pays moins développés. Je veux dire, sérieusement? D’un coup, il abolit l’enfer, affirmant que les âmes pécheuses disparaissent tout simplement. Il a également réécrit l’histoire pour affirmer que les Juifs n’ont pas tué Jésus et qu’ils «ont gardé leur foi en Dieu».



Mais il pousse vraiment le bateau sur l’islam. Il a en fait assimilé l’Évangile de Matthieu aux exhortations assoiffées de sang au jihad dans le Coran. Il a également affirmé « redouter » d’entendre parler des « racines chrétiennes de l’Europe » et a exhorté les Européens à se reproduire avec les hordes musulmanes envahissantes afin d’endiguer le déclin de la population du continent. Il affirme qu’il n’y a rien de tel que le terrorisme musulman tout en admettant que certains éléments de l’islam peuvent avoir été «mal interprétés» par des terroristes musulmans pour justifier leurs actes.



Et n’oubliez pas qu’il a fréquemment promu des pédophiles connus à des postes clés, dont beaucoup se concentrent sur les enquêtes sur les abus sexuels au sein de l’Église. Tout cela (et bien plus encore) a conduit un groupe d’érudits et de prêtres catholiques à rédiger une lettre ouverteau Collège des évêques l’accusant d’un « rejet total de l’enseignement catholique sur le mariage et l’activité sexuelle, sur la loi morale, sur la grâce et le pardon des péchés ».



Je ne suis pas théologien et je n’ai pas la capacité de juger de la validité de ces accusations. Mais ce que je sais, c’est que ce pape conduit un entraîneur et pendant quatre siècles, voire des millénaires de doctrine et de tradition de l’Église, prenant souvent la forme d’une éthique situationnelle, l’idée que la bonne chose à faire dans certaines circonstances peut ne pas être la bonne chose à faire chez les autres, Indépendamment de la façon dont nous le considérons, ce pape a fondamentalement déstabilisé la cohérence morale de l’Église et les fondements mêmes de l’Office papal. Pourquoi les futurs papes ne peuvent-ils pas faire la même chose et déchirer le livre de règles pour pousser leurs propres agendas personnels?

https://irishsavant.blogspot.com/