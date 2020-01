Australie en feu : apocalypse techno et enfer mondialiste… State of the nation explique… Ils ne brûlent pas que Notre-Dame ; ils brûlent aussi la terre – et nous avec.

Un

projet de géoingénierie apocalyptique de proportions épiques

Le rapport du millénaire

En raison de son isolement relatif en tant que «terre en dessous», les incendies de forêt australiens apocalyptiques tout au long de 2019 ont reçu peu d’attention de la part des médias traditionnels (MSM).

En effet, le grand continent insulaire a été victime de l’un des plus grands projets de géo-ingénierie de l’histoire mondiale.

Vraiment, les conditions hautement combustibles qui existent actuellement dans l’ensemble de cette masse continentale sont le produit d’années d’activités de géo-ingénierie progressivement intensifiées.

Même les données scientifiques solides soutiennent le récit de géo-ingénierie. De toute évidence, l’augmentation constante des températures d’une année à l’autre atteignant les 8 coins de l’Australie indique directement une conspiration très préméditée pour brûler toute la nation.

Canular sur le réchauffement climatique

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la cabale mondialiste du Nouvel Ordre Mondial a ordonné aux géo-ingénieurs et aux pyromanes d’incendier ce pays riche en ressources.

Mais d’abord et avant tout, le besoin désespéré des canulars du réchauffement climatique de courir avec une publicité enflammée pour leur faux récit sur le changement climatique mondial entraîné par le CO 2 . Le faux fondement de cette fable fictive, qui pose à tort que l’activité humaine est la principale cause du changement climatique, est que l’humanité seule est entièrement responsable du flux atmosphérique sans précédent.

En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le changement climatique mondial actuel détruit la planète Terre. Les principaux sont les programmes de géo-ingénierie chimique et les technologies de fréquence de type HAARP qui sont utilisées en tandem pour effectuer des modifications météorologiques rapides ainsi que l’ingénierie climatique au ralenti.

Parce que la tromperie originale de NWO connue sous le nom de réchauffement climatique a été à plusieurs reprises démystifiée, les mondialistes doublent sur le Land Down Under afin de le maintenir haut pour que le public mondial le voie……… et ait peur — TRÈS PEUR que la même chose puisse arriver dans leur cour arrière. Voir: Les géo-ingénieurs déterminés à convaincre le monde du réchauffement climatique avec Aussie Oven Temps

Ayez peur de quoi exactement.

Que dis-tu de ça:

Parallèles frappants à «l’opération Torch California»

Ce qui ressort vraiment de l’ opération Torch Australia, ce sont les nombreux parallèles indéniables et frappants avec «l’opération Torch California».

Une chose est sûre: tout comme les mondialistes ont complètement pris le contrôle du grand état de Californie, ils ont pris le contrôle du continent australien. Chaque gouvernement successif est élu ou dissous en fonction de sa loyauté aveugle ou de son abandon, respectivement, du programme du Nouvel Ordre Mondial . En fait, l’Australie rivalise maintenant avec l’Italie pour avoir élu autant de gouvernements en si peu de temps.

Un vieux scarabée brûle des feux de brousse à Balmoral, en Australie, qui est situé à 150 kilomètres au sud-ouest de Sydney. (PETER PARKS / AFP via Getty Images)

Non seulement les incendies criminels évidents qui se déclenchent dans toute la grande île sont assez similaires au pyro-terrorisme perpétué de haut en bas du Golden State carbonisé [1], des photos comme celle ci-dessus illustrent l’utilisation d’ armes à énergie dirigée . Ou bien comment les véhicules ont-ils brûlé alors que les arbres extrêmement secs et combustibles ont échappé à la colère du prétendu feu de forêt.

Afin de mieux comprendre ce qui se passe réellement dans toute l’Australie, l’exposé suivant sur «Operation Torch California» est fourni.

Le lecteur est également encouragé à voir les photos assez révélatrices publiées dans le lien suivant, car elles indiquent ce qui se passe dans toute l’Australie, car elles préfigurent ce qui se produira à l’avenir: preuves photographiques concluantes prouvant que la Californie est sous attaque par les DEW .

En outre, tout comme la Californie, il existe un schéma très précis d’incendies de forêt qui se déclarent autour de l’île continentale, qui est parallèle au système ferroviaire à grande vitesse prévu (voir la carte ci-dessous). Ce petit factoïde à lui seul doit être examiné de plus près car il fournira sûrement les indices de leur plan de réinstallation des résidents ultra-secrets derrière le complot transparent pour incendier l’Australie. Bien sûr, lorsque le dépeuplement se produit, cela s’appelle un génocide.

Pourquoi l’Australie?

L’Australie est depuis longtemps l’une des nations les plus faciles à contrôler pour la cabale du Nouvel Ordre Mondial .

Les mondialistes ont totalement verrouillé tout l’endroit juste après avoir organisé l’événement de masse de faux drapeau largement connu sous le nom de massacre de Port Arthur en 1996.

Lorsque The Powers That Be a vu à quel point il était facile de retirer les armes des Australiens, ils ont décidé de mettre leur programme NWO sur les stéroïdes là-bas, en quelque sorte comme une expérience pour voir combien ils pouvaient s’en tirer.

Pour des raisons qui dépassent largement le cadre de cet article, il est tout de même important de souligner que les Australiens en général sont toujours prompts à «s’entendre pour s’entendre» … au grand détriment du corps politique. Très peu de gens comprennent vraiment comme le brillant réalisateur australien Max Igan. Comme suit:

Parce que l’Australie a souvent connu des conditions météorologiques extrêmes qui ont entraîné des saisons annuelles de feux de forêt, il est très facile pour les géo-ingénieurs de faire croire à la population que ces conflagrations à l’échelle de l’île ne sont que le nouveau cycle normal de la nature.

Chaque année qui passe, ces saisons de feux de forêt deviennent beaucoup plus longues, plus intenses et considérablement plus dommageables pour les biens et les personnes. Par conséquent, les citoyens australiens ont été socialement conçus pour accepter le statu quo au lieu de poser les questions évidentes.

Nos amis australiens ont été soumis à des programmes de contrôle mental dirigés par Tavistock pratiquement depuis que l’île a été colonisée par les colonies pénitentiaires britanniques. (Oui, TMR sait qu’il n’y avait pas de Tavistock Institute à l’époque, mais les sanglants Britanniques de la City de Londres ont leur manière.)

C’est pourquoi les géo-ingénieurs peuvent mener une guerre météorologique à grande échelle Down Under et il n’y a aucun grognement de la part des gens. Voir: GUERRE MÉTÉOROLOGIQUE via les incendies de forêt géo-conçus en Australie — EN DIRECT! (Vidéo)

Agendas des Nations Unies

Il n’y a peut-être pas de meilleur endroit sur la planète Terre pour que les mondialistes du NWO mettent en œuvre leurs divers agendas de souveraineté manifestes et secrets que l’Australie.

Les vastes étendues de terres sont très convoitées par l’élite au pouvoir pour diverses raisons. Dans ce but de voler carrément la terre, les plans d’eau et les côtes, les agents des Nations Unies ont travaillé dur pour promouvoir à la fois l’ Agenda 21 et l’ Agenda 2030 pour le développement durable .

C’est vraiment là que le caoutchouc rencontre la route Down Under . L’élite au pouvoir ne voudrait rien de plus que de transformer toute l’île en un paradis pour le Nouvel Ordre Mondial . Avec une population relativement petite compte tenu de la taille de l’Australie, il y a BEAUCOUP de terres pour que les agents du NWO s’accroupissent et / ou volent des tempêtes de feu géo-conçues.

C’est précisément la raison pour laquelle TPTB a choisi l’année dernière d’exécuter la pire conflagration nationale de l’histoire de l’Australie – OPERATION TORCH AUSTRALIA . Il y a actuellement une profusion de chaos généré dans le monde entier qui couvre la myriade de complots criminels qui se produisent actuellement de Perth à Brisbane et de Darwin à Melbourne. Chacun de ces stratagèmes corrompus est exécuté avec la collusion du gouvernement australien, de Corporate Australia et des Nations Unies.

Les principaux capitalistes prédateurs, fonds spéculatifs et sociétés de ressources naturelles impliqués dans ce braquage continental sont ceux qui ont des intérêts directs dans les mines, le pétrole et le gaz, l’agriculture, l’approvisionnement en eau, etc. L’exploitation des métaux précieux, des métaux des terres rares et d’autres minerais précieux est de un intérêt particulier pour le cartel bancaire international compte tenu de la profonde fracture entre la Chine et les États-Unis. Le développement de ces gisements minéraux est une priorité extrêmement élevée dans la mesure où ils sont nécessaires à la fabrication de produits informatiques occidentaux. Maintenant que les chaînes d’approvisionnement mondiales sont interrompues par les Chinois, l’Australie est devenue le prochain fournisseur incontournable. En tant que laquais de Washington, DC, Canberra a toujours été disposé à satisfaire toute demande américaine.

POINT CLÉ: Il existe un grand besoin de métaux de terres rares spécifiques pour que la technocratie mondiale continue de déployer la 5G et de développer l’ Internet des objets (IoT). De même, il existe de nombreuses applications technologiques dans les domaines en évolution rapide de l’IA, de la robotique, de la technologie des ondes scalaires, de la cybernétique, de la bio-ingénierie, etc., qui nécessitent divers éléments de terres rares. Ce n’est pas seulement le quartz que les sultans de la Silicon Valley convoitent; de nouvelles avancées scientifiques créent des besoins pour d’autres métaux précieux et minéraux rares. Plus important encore, la cabale mondialiste NWO ne laissera rien entraver le déploiement militaire en cours de la 5G et de l’IoT, car les deux font partie intégrante de la «technocratie tyrannique» émergente. Voir:SILICON VALLEY: siège du cyberespace pour la technocratie tyrannique

POINT CLÉ: Récemment, cette plate-forme Alt Media a publié un exposé intitulé Complètement complexe et alambiqué complot du changement climatique soufflé grand ouvert, Real Perps exposés pour la première fois . Ce morceau spécial de journalisme d’investigation explique la véritable profondeur et l’étendue de CLIMATECHANGEgate : le complot criminel mondial éclos par le cartel bancaire international pour gouverner le monde

Conclusion

Cet exposé ne fait qu’effleurer la surface de l’ Opération Torche AUSTRALIE . L’enjeu est bien plus important que ce qui a été révélé jusqu’à présent.

Cette plateforme Alt Media s’efforcera de mettre en lumière les nombreux tracés et machinations qui se déroulent en temps réel dans les principales zones métropolitaines notamment. Les gens des grandes villes sont aveuglés par ces tempêtes de feu comme ils l’étaient sur la côte gauche de la Californie . Beaucoup n’ont jamais cru que cela pourrait leur arriver car ils ignorent totalement la guerre météorologique constante menée dans leur propre arrière-cour.

Ce n’est que lorsque la véritable force destructrice et la puissance meurtrière des armes météorologiques sont bien comprises que les Australiens peuvent comprendre qu’ils sont attaqués directement … comme dans une guerre totale menée par le biais d’un géoterrorisme extrêmement dangereux.

Les événements météorologiques extrêmes sont maintenant systématiquement géo-conçus et militarisés en ce qui sont essentiellement des attaques météorologiques sous de faux drapeaux. Ce type de guerre météorologique hautement destructrice et mortelle est utilisé pour plusieurs raisons. D’abord et avant tout, le besoin fabriqué par NWO de faire connaître le changement climatique comme une véritable menace pour l’humanité. Quelle meilleure façon de le faire que de déchaîner un fléau de violents orages, de sécheresse débilitante et de déluges, ainsi que d’autres événements météorologiques dévastateurs dans le monde entier. C’est ainsi que la Terre Mère est blâmée pour le «chaos météorologique via de faux drapeaux» qui sont vraiment fabriqués par les géo-ingénieurs mondialistes. De cette façon, les nations du monde entier sont induites en erreur dans le camp du changement climatique dont les fanatiques sont désespérés pour arrêter les flux météorologiques, dont certains sont totalement naturels, mais la plupart sont d’origine humaine. (Source: CLIMATECHANGEgate: Agenda caché derrière l’énorme canular et la conspiration criminelle mondiale )

En vérité, les attaques sous faux drapeau les plus dévastatrices et les plus nuisibles sont les actes de la nature causés par l’ homme qui peuvent laisser plus de dégâts qu’une bombe nucléaire. Non seulement cela, mais Mère Nature est alors blâmée alors qu’en fait, les événements calamiteux ont été soit fabriqués par les géo-ingénieurs, soit intensément intensifiés après avoir été détournés par eux.

S’il vous plaît, si vous connaissez quelqu’un en Australie comme nous, envoyez-leur ce lien afin qu’ils sachent ce qui les frappe vraiment en ce moment – Merci!

30 décembre 2019

[1] Comment ces véhicules ont-ils brûlé dans le Cali. se déclenche lorsque les arbres à proximité restent intacts?

Mise à jour 1

Pourquoi des accélérateurs d’incendie sont-ils utilisés dans le ciel au-dessus des tempêtes de feu catastrophiques en Australie? (Vidéo + transcription)

Update 2

SANS PRÉCÉDENT: de grands incendies de forêt qui brûlent près d’une grande ville en Australie et tous s’aggravent

Mise à jour 3

Les enquêtes sur divers incendies de forêt géo-conçus dans le monde ont révélé le rôle que jouent systématiquement les pyromanes. Alors que les zones ciblées pour une conflagration d’origine humaine sont régulièrement géo-conçues avec des conditions de sécheresse, les déclencheurs nécessaires sont effectués par différents types d’incendiaires. En raison de leur accès facile aux feux de brousse en Australie, les pyromanes pompiers peuvent être furtivement insérés dans les équipes de pompiers. Les mondialistes contrôlent l’ensemble du processus, même si leurs incendiaires secrets sont pris, comme cela vient de se produire dans la région de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, ils peuvent être protégés par le système de justice pénale ou sacrifiés. Voir: ARSONISTE AUSTRALIEN IDENTIFIÉ: C’est ainsi que la plupart des «incendies de forêt» sont soit déclenchés, soit exacerbés

Mise à jour 4

Même face à un enfer biblique à l’échelle de l’île, la ville de Sydney va de l’avant avec son spectacle de feux d’artifice du Nouvel An. Malgré des températures atteignant 40 ° C dans la grande région de Sydney, cette décision n’a pas été découragée par des millions de signatures s’opposant à cet événement lucratif . Voir: Le gigantesque feu d’artifice de Sydney se déroulera malgré les tempêtes apocalyptiques à l’échelle nationale

Mise à jour 5

Voici une mise à jour vidéo avec des images extraordinaires de cette conflagration en expansion. Cette «guerre météorologique» particulière YouTuber a également une bonne idée des divers agendas cachés derrière ces tempêtes de feu d’origine humaine: «Operation Torch Australia» Update (Vidéo)

Mise à jour 6

» OPERATION TORCH AUSTRALIA « devient un nouveau mème YUUUGE après que « Operation Torch California » ait pris le même cyber-itinéraire. YouTubers aux États-Unis et en Australie le prend viral. Voir: YouTubers viralisant le mème «OPERATION TORCH AUSTRALIA» (Vidéo)

Mise à jour 7

Oui, les tornades de feu peuvent apparaître partout où il y a des incendies de forêt, des feux de brousse et des feux de gazon; cependant, ils se produisent avec une fréquence beaucoup plus grande depuis que les géo-ingénieurs ont pris le devant de la scène. En d’autres termes, plus les incendies de forêt sont artificiels et artificiels, plus les tornades de feu risquent d’apparaître. La combinaison d’accélérateurs disséminés par les chemtrails tels que l’aluminium chimiquement mobile et les générateurs de fréquence de type HAARP créent des conditions idéales pour la formation de ces petites torsades. Voir: La tornade de feu tourne parmi les feux de brousse du Queensland (Vidéo)

Mise à jour 8

De plus en plus de preuves photographiques et vidéo apparaissent sur Internet qui ont toutes les signatures des armes à énergie dirigée (DEW) utilisées pour déclencher les incendies de forêt en Australie. Bien sûr, plusieurs saisons de feux de forêt en Californie nous ont déjà montré à quoi ressemblaient ces signatures. Les attaques DEW laissent toujours plusieurs preuves visuelles différentes, ainsi que des signatures énergétiques uniques, qu’un œil entraîné peut facilement repérer. Voici une série assez évidente d’illustrations photographiques des incendies déclenchés par le DEW en Californie: California Wildfires Caused By Directed Energy Weapons (Video) . Ensuite, il y a ce documentaire photographique d’archives sur les incendies déclenchés par DEW à Victoria en 2009: Clear Photographic Evidence of DEW-sparked Wildfires à Victoria, en Australie .

Mise à jour 9

Certains enquêteurs sur le changement climatique ont suggéré que ces incendies de forêt australiens extrêmement dramatiques sont conçus pour pousser l’humanité à accepter la géo-ingénierie comme un moyen de lutter contre le réchauffement climatique . Voir: Les incendies de forêt en Australie sont-ils une autre tentative mondialiste d’obliger les masses à accepter la géo-ingénierie pour lutter contre le canular du réchauffement climatique? (Vidéo)

Mise à jour 10

Un orateur australien courageux et déterminé expose un complot délibéré impliquant The Deliberate Burning of Australia (Vidéo) .

Mise à jour 11

De nombreux canulars du réchauffement climatique, des trolls Internet et des agents de Deep State ont publié des commentaires selon lesquels l’Australie souffrait de ces incendies dévastateurs depuis des décennies. Oui, les incendies de forêt font partie de la vie dans le Land Down Under , mais pas comme ça: des milliers de personnes dorment sur les plages alors que les incendies encerclent les villes australiennes

Mise à jour 12

Opération Torch Australie: le pyro-terrorisme ne fait qu’empirer – À quel point les géo-ingénieurs brûleront-ils? (Vidéo)

Mise à jour 13

Certains chercheurs du NWO ont suggéré que l’anéantissement de masse de la vie animale en Australie était en fait une pratique occulte délibérée connue sous le nom de sacrifice rituel du feu au dieu mondialiste Moloch et / ou Baphomet. Voir OCCULT FIRE SACRIFICE: des mondialistes coupables de massacres d’animaux via des incendies de forêt en Australie

Mise à jour 14

Les mondialistes feront tout ce qui est nécessaire pour faire avancer leur programme frauduleux de réchauffement climatique . Voir: Une photo australienne emblématique des feux de forêt utilisée par NWO pour vendre un canular sur le réchauffement climatique

Mise à jour 15

Le schéma mondial des sécheresses et des déluges, des incendies de forêt et des inondations prouve qu’il existe une méthode à leur folie comme suit:

Mise à jour 16

De nombreux Australiens ont souligné que la couleur de la fumée et la quantité de cendres générées par les incendies criminels de cette année sont différentes de celles qu’ils avaient vues au cours des saisons des incendies précédentes. Voir: Les incendies criminels géo-ingéniés australiens produisent d’énormes quantités de fumée colorée et de cendres (Photos) . C’est comme si les incendiaires faisaient des choses qui contribuent grandement à l’effet dramatique de ces conflagrations [effrayantes].

Mise à jour 17

C’est ainsi que les pyro-terroristes s’en tirent en allumant certains des plus grands incendies bien en vue – ils blâment les militaires . Que l’armée australienne ait intentionnellement déclenché le premier et le plus grand incendie près de Sydney pendant la saison des incendies de forêt de 2013 n’a même pas d’importance. Le fait même que la Force de défense australienne ait été autorisée à mener un exercice d’entraînement militaire utilisant des engins explosifs en plein milieu de la saison des incendies de forêt, au mieux, une négligence délibérée, au pire du pyro-terrorisme. Dans tous les cas, ce que cette stratégie de géoterrorisme du NWO fournit aux véritables avantages est: UNE DÉNIABILITÉ PLAUSIBLE. FLASHBACK: les militaires sont responsables de la plus grande traînée de poudre australienne (Vidéo)

Mise à jour 18

Australiens Méfiez-vous et soyez conscients : tout comme le génocide prévu à Paradise, en Californie, les villes australiennes connaissent les mêmes pare-feux fixés furtivement!

Mise à jour 19

Afin de promouvoir de manière agressive le faux récit du réchauffement climatique , les mondialistes font déjà des histoires comme celles-ci dans la presse européenne: les incendies en Australie créent un panache de fumée plus large que l’Europe alors que la crise humanitaire se profile . Rappelez-vous: ces incendies criminels géo-conçus et déclenchés par DEW visent à mettre en place une DRAMA maximale qui peut être utilisée pour vendre la nouvelle «matrice de contrôle du carbone» – le pilier central du gouvernement mondial unique qui se manifeste rapidement . Voir: Un gouvernement mondial émerge initialement comme un régime mondial de «gestion» du CO2

Mise à jour 20

OPERATION TORCH AUSTRALIA a été récemment et à juste titre mémorisée BUSHFIREgate. Non seulement le Premier ministre Scott Morrison a pris des vacances inopportunes juste avant Noël , mais les gouvernements des États de la grande île ont gravement mal géré et sous-estimé la catastrophe dans son ensemble – SUR LE BUT, semble-t-il. Mais il y a plus… beaucoup plus qui peuvent être glanés à partir de la capture d’écran suivante de la page Wikipedia dédiée à cette calamité sans précédent. Examinez de près les chiffres et demandez-vous: pourquoi, je vous en prie, la réponse du gouvernement a été si criminellement négligente. RÉPONSE: Parce que l’absence de réponse significative est due à une conception délibérée – Voilà pourquoi!

Capture d’écran de Wikipedia sous le titre « Saison des feux de brousse en Australie 2019-2020 »

Mise à jour 21

BUSHFIREgate: Pour une saison de feux de brousse cataclysmique qui a commencé en août 2019, il a fallu au gouvernement australien jusqu’en janvier 2020 pour déclarer une urgence!

Mise à jour 22