.L’assassinat par les États-Unis du général Qassem Soleimani, chef de la force d’élite iranienne Quds, près de l’aéroport de Bagdad, déclenchera des attaques de représailles généralisées contre des cibles américaines de chiites, qui constituent la majorité en Irak.Il activera les milices et les insurgés soutenus par l’Iran au Liban et en Syrie et dans tout le Moyen-Orient. Le chaos existant, la violence, les États en faillite et la guerre, le résultat de près de deux décennies de bévues et d’erreurs de calcul américaines dans la région, deviendront une conflagration encore plus large et plus dangereuse. Les conséquences sont inquiétantes. Non seulement les États-Unis se trouveront rapidement assiégés en Irak et peut-être chassés du pays – il n’y a qu’une maigre force de 5 200 soldats américains en Irak, tous les citoyens américains en Irak ont ​​reçu l’ordre de quitter le pays «immédiatement» et le les ambassades et les services consulaires ont été fermés, mais la situation pourrait également nous entraîner dans une guerre directe avec l’Iran. L’Empire américain, semble-t-il, ne mourra pas avec un gémissement mais un bang…

..Le chaos et l’instabilité que nous avons déclenchés au Moyen-Orient, en particulier en Irak et en Afghanistan, ont fait de l’Iran le pays dominant de la région. Washington a habilité son ennemi juré. Il n’a aucune idée de comment inverser son erreur, sinon d’attaquer l’Iran.

Trump et Netanyahu, ainsi que le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, sont embourbés dans le scandale. Ils pensent qu’une nouvelle guerre détournerait l’attention de leurs crises étrangère et intérieure. Mais ils n’ont pas de stratégie plus rationnelle pour la guerre avec l’Iran que pour les guerres en Afghanistan, en Irak, en Libye, au Yémen et en Syrie. Les alliés européens, que Trump a aliénés en s’éloignant de l’accord nucléaire iranien, ne coopéreront pas avec Washington si les États-Unis font la guerre à l’Iran. Le Pentagone n’a pas les centaines de milliers de soldats dont il aurait besoin pour attaquer et occuper l’Iran. Et l’opinion de l’administration Trump selon laquelle le groupe de résistance iranien marginal et discrédité Mujahedeen-e-Khalq (MEK), qui a combattu aux côtés de Saddam Hussein dans la guerre contre l’Iran et est considéré par la plupart des Iraniens comme composé de traîtres,

Le droit international, ainsi que les droits de 80 millions de personnes en Iran, sont ignorés tout comme les droits des peuples de l’Afghanistan, de l’Iraq, de la Libye, du Yémen et de la Syrie ont été ignorés. Les Iraniens, quoi qu’ils pensent de leur régime despotique, ne considéreraient pas les États-Unis comme des alliés ou des libérateurs. Ils ne veulent pas être occupés. Ils résisteraient.

Une guerre avec l’Iran serait considérée dans toute la région comme une guerre contre le chiisme. Mais ce sont des calculs que les idéologues, qui connaissent peu l’instrument de guerre et encore moins les cultures ou les peuples qu’ils cherchent à dominer, ne peuvent pas comprendre. Attaquer l’Iran ne serait pas plus efficace que les frappes aériennes israéliennes sur le Liban en 2006, qui n’ont pas réussi à briser le Hezbollah et à unir la plupart des Libanais derrière ce groupe militant. Les bombardements israéliens n’ont pas pacifié 4 millions de Libanais. Que se passera-t-il si nous commençons à battre un pays de 80 millions d’habitants dont la masse terrestre est trois fois plus grande que la France?

Les États-Unis, comme Israël, sont devenus un paria qui déchire, viole ou s’absente du droit international. Nous lançons des guerres préventives qui, en vertu du droit international, sont définies comme un «crime d’agression», sur la base de preuves fabriquées. En tant que citoyens, nous devons tenir notre gouvernement responsable de ces crimes. Si nous ne le faisons pas, nous serons complices de la codification d’un nouvel ordre mondial, qui aurait des conséquences terrifiantes. Ce serait un monde sans traités, statuts et lois. Ce serait un monde où n’importe quelle nation, d’un État nucléaire voyou à une grande puissance impériale, pourrait invoquer ses lois nationales pour annuler ses obligations envers les autres. Un tel nouvel ordre annulerait cinq décennies de coopération internationale – en grande partie mises en place par les États-Unis – et nous plongerait dans un cauchemar hobbesien. La diplomatie, une large coopération, les traités et le droit, tous les mécanismes destinés à civiliser la communauté mondiale, seraient remplacés par la sauvagerie.

Chris Hedges, un arabophone, est un ancien chef de bureau au Moyen-Orient pour le New York Times. Il a passé sept ans à couvrir la région, y compris l’Iran.

