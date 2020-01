Donald Trump, président des États-Unis, après avoir ordonné l’assassinat d’un dirigeant d’un pays étranger souverain avec lequel il n’était pas en guerre vient de menacer le même pays souverain, si celui-ci réagissait à cet acte d’agression en disant : « que les Etats-Unis ont identifié 52 sites en Iran et les frapperont « très rapidement et très durement » si la République islamique attaque du personnel ou des objectifs américains. Certains de ces sites iraniens « sont de très haut niveau et très importants pour l’Iran et pour LA CULTURE IRANIENNE », a précisé Donald Trump dans un tweet.

La quatrième convention de Genève, signée le 12 août 1949, comporte 159 articles et 3 annexes et précise que la violation de certaines de ses dispositions, constitue une « infraction grave », correspondant à UN CRIME DE GUERRE. Ces violations sont : « l’homicide intentionnel, […………………] , LA DESTRUCTION et l’appropriation de biens NON JUSTIFIÉES PAR DES NÉCESSITÉS MILITAIRES et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ».

Voilà le chef de la plus grande puissance du monde qui menace de commettre des crimes de guerre (!) et de se comporter avec les sites culturels de la Perse comme le dernier des barbares talibans avec les bouddhas de Bamiyan ou de Daesh avec les merveilles de Palmyre. Et qui revendique le fait de se torcher avec les règles du droit international que son pays a approuvées, ratifiées et s’est engagé à respecter.

