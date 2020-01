La phrase (farce) du jour au choix : "on a souvent besoin d'un plus petit que soi (pour le manger ou pour le bombarder)." Ou bien : "Après tout, ils ont eu le culot de localiser leur pays au milieu de 35 bases militaires américaines!" (David Stockman).

MAIS AUSSI

La raison du plus fort est toujours la meilleure :

Nous l’allons montrer tout à l’heure (1).

Un Agneau se désaltérait

Dans le courant d’une onde pure.

Un Loup survient à jeun, qui cherchait aventure,

Et que la faim en ces lieux attirait.

Qui te rend si hardi (2) de troubler mon breuvage ?

Dit cet animal plein de rage :

Tu seras châtié de ta témérité…

Jean de LA FONTAINE

1621 – 1695

Le Lion et le Rat

Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le monde :

On a souvent besoin d’un plus petit que soi.

De cette vérité deux Fables feront foi,

Tant la chose en preuves abonde.

Entre les pattes d’un Lion

Un Rat sortit de terre assez à l’étourdie.

Le Roi des animaux, en cette occasion,

Montra ce qu’il était, et lui donna la vie.

Ce bienfait ne fut pas perdu.

Quelqu’un aurait-il jamais cru

Qu’un Lion d’un Rat eût affaire ?

Cependant il advint qu’au sortir des forêts

Ce Lion fut pris dans des rets,

Dont ses rugissements ne le purent défaire.

Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents

Qu’une maille rongée emporta tout l’ouvrage.

Patience et longueur de temps

Font plus que force ni que rage.

