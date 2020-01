Marche ou crève, la question du jour : "Après cet assassinat célébré publiquement, – ouvertement revendiqué par un président américain sans même un semblant de déni, – y a-t-il un chef d'État ou une figure militaire éminente dans le monde qui puisse rencontrer des responsables américains sans avoir à l’esprit que si les choses ne se passent pas bien, il pourrait lui aussi être assassiné?"

(…)

Trump a accusé le général iranien de «perpétrer des actes de terreur pour déstabiliser le Moyen-Orient depuis 20 ans.» Il a déclaré: «Ce que les États-Unis ont fait hier aurait dû être fait il y a longtemps. Beaucoup de vies auraient été sauvées.»

Qui le président américain pense-t-il tromper avec sa rhétorique mafieuse? Les 20 dernières années ont vu le Moyen-Orient dévasté par une série d’interventions impérialistes américaines. L’invasion américaine illégale de l’Irak en 2003, basée sur des mensonges concernant les «armes de destruction massive», a coûté la vie à plus d’un million de personnes, tout en décimant ce qui avait été l’une des sociétés les plus avancées du monde arabe. Avec la guerre de dix-huit ans menée par Washington en Afghanistan et les guerres de changement de régime lancées en Libye et en Syrie, l’impérialisme américain a déclenché une crise régionale qui a tué des millions de personnes et en a forcé des dizaines de millions à fuir leurs foyers.

Soleimani, que Trump a accusé d’avoir «fait de la mort d’innocents sa passion maladive», – une description appropriée de lui-même, – s’est élevé à la tête de l’armée iranienne pendant la guerre Iran-Irak qui a duré huit ans et qui a coûté la vie à environ un million d’Iraniens.

Il s’est fait connaître de l’appareil militaire, de renseignement et diplomatique américain en 2001, lorsque Téhéran a fourni des renseignements à Washington pour l’aider à envahir l’Afghanistan. Au cours de la guerre américaine en Irak, les responsables américains ont mené des négociations indirectes avec Soleimani alors même que sa Force Quds apportait son aide aux milices chiites qui résistaient à l’occupation américaine. Il a joué un rôle central dans le choix des politiciens chiites irakiens qui ont dirigé les régimes installés sous l’occupation américaine.

Soleimani a ensuite joué un rôle de premier plan dans l’organisation de la défaite des milices liées à Al-Qaïda qui se sont déchaînées contre le gouvernement de Bachar al-Assad dans la guerre orchestrée par la CIA pour le changement de régime en Syrie, puis dans le ralliement des milices chiites pour vaincre la progéniture d’Al-Qaïda, l’EI, après qu’il eut envahi environ un tiers de l’Irak, en mettant en déroute les forces de sécurité formées par les États-Unis.

Qualifier un tel personnage de «terroriste» signifie seulement que tout fonctionnaire ou commandant militaire d’un État, n’importe où dans le monde, qui entrave les intérêts de Washington et des banques et sociétés américaines, peut être qualifié de tel et être ciblé pour un meurtre. L’attaque de l’aéroport de Bagdad montre que les règles d’engagement ont changé. Toutes les “lignes rouges” ont été franchies. À l’avenir, la cible pourrait être un général ou même un président en Russie, en Chine ou, en fait, dans n’importe quelle capitale des anciens alliés de Washington.

Après cet assassinat célébré publiquement, – ouvertement revendiqué par un président américain sans même un semblant de déni, – y a-t-il un chef d’État ou une figure militaire éminente dans le monde qui puisse rencontrer des responsables américains sans avoir à l’esprit que si les choses ne se passent pas bien, il pourrait lui aussi être assassiné?

L’assassinat du général Soleimani à Bagdad a été comparé par Die Zeit, l’un des journaux allemands de référence, à l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche en 1914. Comme lors de cet événement, écrit-il, «Le monde entier retient son souffle et attend anxieusement ce qui pourrait arriver.»

Cet acte criminel comporte la menace d’une guerre mondiale et d’une répression dictatoriale à l’intérieur des frontières des États-Unis. Il n’y a aucune raison de croire qu’un gouvernement qui a adopté le meurtre comme instrument de politique étrangère s’abstiendra d’utiliser les mêmes méthodes contre ses ennemis intérieurs.

L’assassinat de Soleimani est une expression de la crise extrême et du désespoir d’un système capitaliste qui menace de jeter l’humanité dans l’abîme.

La réponse à ce danger réside dans la croissance internationale de la lutte des classes. Le début de la troisième décennie du 21e siècle est témoin non seulement de la poussée vers la guerre, mais aussi de la montée en puissance de millions de travailleurs à travers le Moyen-Orient, l’Europe, les États-Unis, l’Amérique latine, l’Asie et tous les coins du monde dans la lutte contre les inégalités sociales et les attaques contre les droits sociaux et démocratiques fondamentaux.

C’est la seule force sociale sur laquelle peut se fonder une véritable opposition à la campagne de guerre des élites capitalistes au pouvoir. La réponse nécessaire au danger de guerre impérialiste est d’unifier ces luttes croissantes de la classe ouvrière par la construction d’un mouvement anti-guerre socialiste, international et uni.

Bill Van Auken,WSWS.org