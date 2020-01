L'Iran attaque, troisième guerre mentale open, "entre simulacre et quincaillerie (Franz)"…Or " L’armée US est capable de détruire l’Iran en quelques minutes… C’est politiquement gênant à accepter, mais le pays n’a pas d’alliés militaires étatiques prêts à faire la guerre à ses côtés, ni la Chine ni la Russie… (Korybko)

L’assassinat du Major Général Soleimani (ici avec ses anciens amis américains !) ne déclenchera pas la Troisième Guerre Mondiale

Les États-Unis ont mené un acte de guerre de facto contre l’Iran après avoir assassiné à Bagdad le Général Qasem Soleimani de la Force Al-Qods du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique, mais malgré les scénarios apocalyptiques que beaucoup de gens avancent dans les médias, le début de la Troisième Guerre Mondiale est extrêmement improbable pour plusieurs raisons.

La « frappe de décapitation » qui a secoué le monde

L’approbation par Trump de l’assassinat par les États-Unis du Major-Général Qasem Soleimani de la Force Al-Qds du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (CGRI) à Bagdad équivaut à un acte de guerre de facto contre l’Iran, mais ce n’était pas la décision d’un « fou » ou d’un « État Profond » dont les bureaucraties permanentes militaires, diplomatiques et de renseignement n’ont pas réfléchi complètement à la question. Il s’agissait plutôt d’une « frappe de décapitation » préméditée menée pour prouver la « domination conventionnelle de l’escalade » des États-Unis dans leur guerre régionale par procuration contre l’Iran. Les États-Unis savent sûrement que cette attaque suscitera une réponse cinétique de la part de la République Islamique, mais le Pentagone et ses alliés régionaux y sont préparés. Contrairement à ce que l’on raconte dans les grands médias, les États-Unis n’ont pas « cédé » le Moyen-Orient à la Russie et à l’Iran ces dernières années (qui, pour être clair, ne sont pas des « alliés », mais des « partenaires de convenance » antiterroristes en Syrie) malgré certains revers régionaux de leur grande stratégie, mais ils ont simplement ajusté la nature par laquelle ils entendent rétablir leur influence dans cette région.

Contexte

Au lieu de continuer de gaspiller des centaines de millions de dollars par jour pour financer l’occupation contre-productive de l’Irak par 100 000 personnes et d’exposer potentiellement ces nombreuses troupes à des attaques de représailles, les États-Unis ont décidé de réduire leur présence conventionnelle dans ce pays et de la remplacer par celle de Marines hautement entraînés et des forces spéciales qui opèrent avec l’appui de frappes de missiles ciblées. C’est l’une de ces frappes, au début de la semaine, contre le Kataïb Hezbollah des Unités de Mobilisation Populaire (UMP), intégré aux Forces Armées Irakiennes, qui a incité les partisans du groupe (prétendument avec la coordination du CGRI selon les États-Unis) à assiéger l’ambassade US à Bagdad. Trump a réagi en envoyant immédiatement des troupes dans la plus grande installation diplomatique du monde et en se vantant sur Twitter que c’était son moment « anti-Benghazi« , dans un geste clair contre l’échec notoire d’Obama à protéger les diplomates US en 2012, alors qu’ils se trouvaient dans des circonstances similaires.

Une fois que les troubles se sont calmés suite à la décision des organisateurs de se retirer après avoir déclaré que leur « message avait été entendu », le Secrétaire US à la Défense a sinistrement averti que son pays pourrait prendre des « mesures préventives » s’il détecte des signes que l’Iran planifie d’autres attaques anti-US en Irak. La République Islamique a nié avoir joué un quelconque rôle dans les récents événements qui se sont déroulés dans le pays voisin, mais les États-Unis ne l’ont manifestement pas cru. Ils ont donc entrepris d’assassiner le Général Soleimani afin de faire passer le message qu’ils sont sérieux dans leur volonté de « dissuader » toute attaque anti-US supposément liée à l’Iran. Ils voulaient également exercer une pression supplémentaire sur l’Iran pour qu’il se retire d’Irak, mais ils s’attendaient probablement à pouvoir exploiter la réponse de Téhéran à cet acte de guerre de facto comme prétexte pour intensifier encore leur campagne de pression par d’autres « frappes de décapitation ». Cette attaque a donc dangereusement aggravé les tensions avec l’Iran et fait craindre à de nombreux observateurs le déclenchement de la Troisième Guerre Mondiale.

Quelques mots sur le Général Soleimani

Ce qui suit n’est pas une excuse pour les actions des États-Unis, mais simplement une analyse froide et dure expliquant pourquoi Trump a décidé d’assassiner Solemani et ainsi de mener un acte de guerre de facto contre l’Iran, un acte qui ne mènera pas à la Troisième Guerre Mondiale malgré les spéculations alarmistes qui ont pris d’assaut les réseaux sociaux depuis. Pour dire les choses simplement, l’Iran a mal jugé la détermination des États-Unis à retrouver son influence perdue dans la région et n’a jamais pensé qu’ils allaient aggraver la situation à ce niveau, d’où la raison pour laquelle le Général Solemani ne craignait pas d’être tué au cœur de Bagdad malgré la supériorité aérienne conventionnelle des États-Unis et les avertissements explicites qu’ils pourraient prendre des « mesures préventives » contre l’Iran s’ils croient qu’ils ont joué un rôle quelconque dans les attaques anti-US. Les États-Unis cherchaient un prétexte pour mener leur « frappe de décapitation » calculée contre le Général Soleimani.

Quelques mots à son sujet sont appropriés à ce stade. C’est sous sa direction que le CGRI a grandement aidé l’Armée Arabe Syrienne (AAS) à combattre Daech. Il a joué un rôle plus important que tout autre individu dans la défaite du terrorisme en Syrie et en Irak, et il était largement respecté comme l’un des plus brillants tacticiens de guerre non conventionnelle de mémoire récente. C’est toutefois à cause de son succès qu’il est devenu l’un des ennemis les plus détestés des États-Unis, puisqu’il a contribué à la défaite des forces régionales de Washington par procuration et qu’il a donc été en partie responsable du déclin de l’influence US dans ce pays ces derniers temps. Il a donc été condamné à la mort par les États-Unis, mais Trump savait que le tuer sans aucun prétexte serait une escalade inutile et il a donc voulu garder cet « as dans sa manche » pour plus tard. L’Iran sait que les États-Unis veulent qu’il se retire de la Syrie et de l’Irak, mais il refuse catégoriquement car il a le droit légal de rester là-bas à la demande des gouvernements internationalement reconnus de ces pays, mais néanmoins, les États-Unis pensent que « la force fait le bien » et tentent de le faire sortir.

La République Islamique ne se suicidera pas

Les frappes US et israéliennes depuis un mois environ contre les forces des Unités de Mobilisation Populaire prétendument alliées au CGRI visaient à atteindre ce résultat. Ces frappes ont naturellement incité ces forces à réagir de manière cinétique en ciblant une base US plus tôt dans la semaine, ce qui a ensuite servi de prétexte à la dernière attaque US contre le Kataib Hezbollah qui a à son tour déclenché le siège de l’ambassade. Il ne fait aucun doute que les États-Unis intensifient la situation en violation du droit international et ciblent les forces antiterroristes qui ont contribué à la défaite de Daech, mais les polémiques – tout en ayant leurs objectifs de « gestion de la perception » – sont inutiles lorsqu’il s’agit d’analyser les situations le plus objectivement possible et de prévoir ce qui pourrait arriver ensuite. Par conséquent, elles sont exclues de cet article. Cela étant dit, tournons l’attention vers la réfutation des affirmations alarmistes selon lesquelles la Troisième Guerre Mondiale est sur le point de commencer après l’assassinat du Général Soleimani.

L’Iran a le droit légal international de se défendre, et son Guide Suprême a déjà promis une « vengeance dure » à cette fin, mais il est extrêmement peu probable que cela prenne la forme d’attaques directes contre les États-Unis ou ses alliés. L’armée US est capable de détruire l’Iran en quelques minutes, à condition qu’elle soit prête à assumer les coûts régionaux de ses actions, à la fois à court terme en termes de pertes et à long terme en ce qui concerne l’avenir géopolitique du Moyen-Orient. Après avoir prouvé son engagement à répondre massivement à toute attaque anti-US qui, selon son gouvernement, serait menée (ou non) avec un degré quelconque de coordination iranienne, Trump n’hésiterait certainement pas à bombarder l’Iran si des missiles étaient lancés de là contre ses forces ou celles de ses alliés. La République Islamique sait que ce serait littéralement un suicide de faire une telle chose, et malgré ce que les néoconservateurs, les sionistes et les wahhabites prétendent à propos des autorités iraniennes, elles ne croient pas en un « culte apocalyptique de la mort » et ne vont donc pas déclencher la Troisième Guerre Mondiale.

Plusieurs scénarios

Il ne fait aucun doute que l’Iran pourrait infliger de très graves dommages à ses ennemis régionaux (que ce soit après avoir été provoqué à le faire ou par sa propre prérogative), mais il est beaucoup plus probable que sa réponse à l’assassinat du Général Soleimani prendra la forme d’une guerre non conventionnelle intensifiée contre les intérêts des États-Unis. Les États-Unis et leurs alliés doivent avoir clairement prévu cela et vont probablement blâmer l’Iran pour tout ce qui se passera dans les prochains jours, qu’il soit vraiment impliqué ou non, en utilisant ce prétexte pour d’autres « frappes de décapitation » et d’autres mesures similaires destinées à décimer l’Iran et les forces de ses alliés. Les deux pays pourraient être mis à l’épreuve dans l’éventualité d’un autre siège de l’ambassade US à Bagdad, ce qui est très probable dans les prochains jours vu que la société irakienne est en furie et peut facilement rassembler une masse critique de manifestants pour assiéger l’enceinte une fois de plus.

Car aussi importante que soit la prise de la plus grande installation diplomatique du monde pour quiconque peut la prendre (que ce soit l’Iran, un allié de l’Iran ou autre), il n’y a aucune chance que Trump laisse cela se produire. Tout comme le pont aérien de Berlin de l’ancienne Guerre Froide, les États-Unis effectueraient un pont aérien de Bagdad si nécessaire, ce qui pourrait impliquer de niveler des quartiers entiers afin d’empêcher leurs ennemis d’y cacher des missiles anti-aériens pour y faire tomber leurs moyens aériens. On ne peut que spéculer sur le déroulement d’un tel scénario, mais il ne devrait y avoir aucun doute dans l’esprit de qui que ce soit sur le fait que les États-Unis ne reculeront pas, surtout pas pendant une année électorale et certainement pas après que Trump se soit vanté fièrement d’être dans un moment « anti-Benghazi ». Un autre scénario potentiel de représailles est de perturber le transit de l’énergie par le détroit d’Ormuz, mais cela n’affecterait pas que les États-Unis et susciterait certainement une condamnation universelle de la part de tous, sauf peut-être de la Syrie alliée, comme si le Hezbollah ou d’autres forces alliées du CGRI décidaient de bombarder « Israël » (auquel cas, les États-Unis et Israël répondraient certainement par des moyens militaires).

N’attendez pas de la Russie ou de la Chine qu’elles sauvent l’Iran

C’est « politiquement gênant » pour de nombreux partisans de l’Iran à travers le monde de l’accepter, mais le pays n’a pas d’alliés militaires étatiques prêts à faire la guerre à ses côtés, sauf peut-être la Syrie, mais l’Armée Arabe Syrienne a été complètement dévasté au cours des 9 dernières années et est maintenant l’ombre de ce qu’elle était auparavant. Il est également absolument impossible que la Russie permette à la Syrie de participer activement à des hostilités militaires d’État aux côtés de l’Iran, car cela mettrait en danger les forces et les investissements substantiels qu’elle possède actuellement en République Arabe. À ce propos, la Russie n’est pas l’alliée de l’Iran, mais celle « d’Israël« , bien qu’elle n’entrerait pas en guerre aux côtés de « l’État juif » autoproclamé, mais resterait plutôt à l’écart de tout conflit potentiel entre les deux (qui ne durerait pas longtemps si l’on considère que la domination conventionnelle des États-Unis pourrait écraser la République Islamique en quelques jours si Trump l’autorisait à se déchaîner dans toute son ampleur et s’il était prêt à accepter les coûts mentionnés précédemment).

Ni la Russie ni la Chine n’entreraient en guerre pour soutenir l’Iran, bien qu’on puisse s’attendre à ce qu’elles publient des déclarations de condamnation très fermes contre les États-Unis et toute autre personne qui pourrait l’attaquer de façon conventionnelle (que ce soit « à titre préventif » ou en guise de « représailles »). Cette déclaration de fait facilement vérifiable prendra probablement par surprise de nombreux membres des médias qui ont été endoctrinés au cours des deux dernières années avec de fausses « analyses » de nouvelles alléguant que ces deux grandes puissances eurasiatiques sont « anti-US » et prêtes à combattre les États-Unis pour « sauver le monde ». Cela n’arrivera jamais à moins que l’une d’entre elles ne soit attaquée en premier (même si, dans ce cas, aucune des deux n’entrerait en guerre pour l’autre parce qu’elles ont clairement fait savoir qu’elles n’étaient pas des « alliés militaires »), ce qui n’arrivera probablement pas à cause du concept de Destruction Mutuelle Assurée (DMA), du moins pas à moins que les États-Unis ne soient capables de surmonter cet « obstacle » en combinant leur technologie anti-missile et leurs « forces spatiales ». En tout état de cause, personne ne doit s’attendre à ce que la Russie ou la Chine se précipitent pour aider l’Iran et le défendre contre les États-Unis.

Réflexions finales

L’issue la plus probable de l’assassinat du Général Soleimani est une intensification des guerres par procuration en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen, qui reste juste en dessous du seuil conventionnel étant donné l’incapacité de l’Iran à survivre à une frappe US massive de « représailles » si Trump en autorisait une en réponse à l’improbable frappe massive de missiles que certains spéculent que Téhéran prépare. Les États-Unis pourraient également mener des « frappes chirurgicales » contre des endroits en Iran où ils pourraient prétendre que d’autres frappes ont été « organisées », comme par exemple la tentative d’Ansarullah du Yémen de répéter sa frappe de drone réussie contre Saudi Aramco en septembre dernier. Les « frappes de décapitation » pourraient donc devenir de plus en plus fréquentes et personne ne serait à l’abri, pas même Nasrallah du Hezbollah dans le pire des cas, puisque les États-Unis viennent de signaler qu’ils ont la volonté politique d’éliminer les « cibles de grande valeur ». Au fur et à mesure que tout cela se déroulera, la Russie et la Chine feront tout leur possible pour rester à l’écart de toute mêlée régionale et n’interviendront certainement pas pour défendre l’Iran. Ainsi, les réactions attendues de l’Iran seront purement asymétriques et non conventionnelles.

Andrew Korybko

source : Major General Soleimani’s Assassination Isn’t Going To Start World War III

traduit par Réseau International