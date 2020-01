https://www.dedefensa.org/article/une-attaque-sans-precedent

https://reseauinternational.net/trump-veut-se-retirer-il-est-oblige-de-desamorcer/

Ce fut une première fois en 70 ans que les États-Unis ont été pris pour cible d’une attaque militaire. Et de la plus humiliante des manières : 22 missiles tirés en deux vagues successives et en une demi-heure : 15 missiles tirés contre Ain al-Asad, cet œil du lion planté à al-Anbar pour empêcher que la route stratégique Iran-Méditerranée voie le jour et sept autres, lancés contre une deuxième base à Erbil. Plus de 80 soldats US ont été tués en quelques minutes sans que l’armée américaine la soi-disant plus « puissante du monde » puisse l’empêcher. Ce soir le président-assassin a bien marqué le coup… pas de menace de guerre, pas de bombage de torse, Trump est en net recul. Il en est au point de nier la mort de ses « braves soldats » par crainte d’avoir à faire face à l’Iran.

http://french.presstv.com/Detail/2020/01/08/615691/Trump-fait-marche-arrire

http://french.presstv.com/Detail/2020/01/09/615651/Riposte-du-CGRIlUE-accuse-lIran