Bertez l'impeccable : "Les menaces de Trump ont quelque chose de pathétique, il a tellement peur de l’escalade qu’il gesticule et menace de façon presque désespérée. Cela se sent . Il crève de peur de l’escalade qui conduirait à la perte de contrôle, au fameux engrenage qui conduirait à la guerre…"

TRUMP SUPPLIE LES IRANIENS DE NE RIEN FAIRE QUI LE CONDUIRAIT À ASSUMER LA CONSÉQUENCE DE SES ACTES. JE NE CROIS PAS AUX RISQUES.

Les menaces de Trump ont quelque chose de pathétiques il a tellement peur de l’escalade qu’il gesticule et menace de façon presque désespérée. Cela se sent . Il crève de peur de l’escalade qui conduirait à la perte de controle, au fameux engrenage qui conduirait à la guerre.

Le caractère excessif des menaces de Trump révele ce qui les anime: la peur.

Vous noterez en face la sobriété et la retenue des adultes que sont les responsables iraniens.

Il supplie presque les iraniens de ne rien faire qui le conduirait à assumer la conséquence de ses actes , voila le fond de la situation.

Il supplie, s’il vous plait laissez moi faire mon spectacle, mais ne tenez pas compte du fond, je suis un irresponsbale. Déja le Coréen du Nord a joué ce jeu de la compréhension tacite de Trump, et sauvé la mise de Trump en son temps, c’est un schéma efficace. Je pense que XI Jinping lui également a compris. Les propos des vassaux comme Macron vont dans le même sens, pitié ne faites rien, et ce n’est pas un hasard.

Ce qui est incroyable c’est que personne ne se rende compte du caractère fou de la situation; le leader de la première puissance du monde qui supplie que les plus faibles ne tiennent pas compte de ce qu’il fait, ne réagissent pas!

C’est comme si il demandait s’il vous plait laissez moi jouer au leader, ne me contestez pas …vous savez bien que je vis dans le simulacre, faisons en sorte de ne pas être debordés.

Ces gesticulations pitoyables confirment la thèse developpée avec détails par le New York Times selon laquelle la décision autait été prise sur une sinistre bévue. Les conseillers auraient présenté cette option de l’assassinat parmi d’autres , comme une solution repoussoir pour en faire passer une autre et Trump serait tombé dans le panneau.

Maintenant il chercherait à éviter les conséquences de son choix.

C’est une opinion personnelle mais je ne crois pas à l’embrasement, il est objectivement, historiquement trop tot.

Les leaders Iraniens sont beaucoup plus fins que Trump et je prends le pari qu’ils vont marquer un point, comment je ne sais pas, au détriment de Trump. Ils benficient déja d’une sorte d’état de grace . Déja ils vont gérer le facteur temps.

En Prime

L’époque où les USA pouvaient frapper sans être frappés en retour semble révolue.Depuis Pearl Harbor, c’est la première fois qu’un pays revendique sa responsabilité d’avoir frappé des cibles américaines.Cette situation grave et complexe peut se régler par un retrait total des forces US en Irak. Cette solution, que le parlement irakien a déjà exigée officiellement, peut sauver les vies de militaires américains.Les USA ne peuvent que survoler le ciel de l’Irak et éviter tout transport terrestre. Ils se trouvent dans un milieu très hostile en Irak, où chaque soldat, officier ou diplomate est devenu une cible potentielle. À la suite de l’annonce hostile de plusieurs groupes en Irak, il est évident que les forces US ne sont plus en sécurité nulle part dans le pays. L’assassinat de Sardar Soleimani a ruiné toutes les possibilités de négociation de cette administration américaine avec l’Iran. La Russie et la Chine attendent tranquillement en coulisses que la porte s’ouvre pour combler le videsource : https://ejmagnier.com/2020/01/08/les-messages-de-liran-derriere-lattaque-des-bases-us-en-irak-et-ses-consequences/traduction : Daniel G.

