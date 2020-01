Comprendre que la vraie apocalypse c'est la privation de toute apocalypse et notre dissolution dans le mondial et le smart faune. Franz et la farce hollywoodienne des mamamouchis persans ; un grand salut à Stratégika qui a éveillé son lectorat…

Franz et la farce hollywoodienne du mamamouchi persan

« L’Iran fait partie d’un ensemble. Un ensemble parfaitement homogénéisé par ce qui définit la fin de l’Histoire : cette grande excommunication que toutes les nations ont consenti et que l’on peut désigner par la grande soumission mondiale aux Américains.

Il faut comprendre que 700 milliards de budget militaire annuel, ça vous constitue une doctrine, une hiérarchie dont vous représentez le sommet et ça vous installe, là où vous en avez besoin, plein de petits préfets à l’audience acquise et tremblotante. Quant au droit international, vous vous en faites une jolie chlamyde sur mesure.

Ce qui vous permet aussi, pour l’esthétisme du nouvel ordre, de dresser des autels à la gloire de ce que vous êtes : de gigantesques « malls » partout dans le monde, du « burger », du « management », de la « chaussure » de sport, du téléphone intelligent, de la série à la con, du Macintosh, du « mug », du toc et de la merde. La France est naturellement acquise à tout ça et compte parmi les chiens que l’on n’a pas besoin de battre pour éduquer.

Au préalable à tout ça, deux bombes et Nuremberg. Pour être bien sûr et convaincant. Marketing.

Avec un tel décorum, aucun embrasement ne pourra surgir. Et son foyer fantasmatique ne saurait en aucun cas être l’Iran, sans alliés, ce gros nain pistachier et administrateur d’une martyrologie hypocrite et indigente, dont l’utilité n’aura servi qu’à mobiliser contre l’Irak et à poudrer le mythe national. Les lumières d’Ali, Hassan et Hussein ne servent qu’à dessiner l’ombre qu’est devenue l’Iran depuis bien longtemps.

Les impénitents antisystèmes, dont l’anxiolytique qui leur permet de parler est la négation obtuse de la réalité, ne sont que les francs-tireurs de ce qui jamais n’est advenu et ne sera rendu possible : l’Oncle Samuel a tremblé devant l’Iran… Quelques missiles sur des bases vides et les bardes antisystèmes, dévots hallucinés, écrivent et chantent la geste guerrière perse, le renversement héroïque de l’ordre américain par une artillerie d’un autre âge et l’aurore des temps nouveaux venant irradier et dissiper la nuit de la pax americana… Naïveté braillarde. Antisystèmes, le temps de faire la part du feu est venu. Pas de réécrire l’Avesta.

Tout n’aura été, dans les derniers retentissements orientaux, que théâtre de médina dont la production n’a été rendue possible que par la puissance américaine monstrueuse et invincible. Bien peu sont capables de voir que le pouvoir iranien est traversé par des contradictions alimentées par différentes tendances, que ces contradictions ont été violemment résolues par l’élimination d’un personnage majeur du cénacle des ayatollahs et que ce qui en a succédé relève directement du maquillage de voiture volée.

En clair et succinctement, l’idéaliste Soleimani a été éliminé. Son assassinat a été exécuté par le tueur américain. Washington, Riyad, Téhéran et Jérusalem sont soulagées. Les apparences sont sauves.

Un mamamouchi et un cow-boy qui marchent main dans la main, ça se remarque pourtant de loin… »

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2019/09/24/cerise-pour-baudrillard-la-veritable-apocalypse-netait-pas-la-fin-reelle-du-monde-sa-fin-physique-materielle-assumee-mais-son-unification-dans-ce-quil-appelait-le-mon/

https://livresdefemmeslivresdeverites.blogspot.com/2017/07/histoire-des-israelites.html

https://www.henrymakow.com/