D'un lecteur juif et sage : "Le monde ressemble à un grand théâtre. On a parfois l'impression que les Américains, les Russes, les Israéliens, les Iraniens, les Chinois, etc. jouent un rôle… certains rabbins et sages d'Israel comme le rav Haim Kanievsky disent que nous sommes à la fin des temps…"

Le monde ressemble à un grand théâtre. On a parfois l’impression que les Américains, les Russes, les Israéliens, les Iraniens, les Chinois, etc. jouent un rôle. Toutes les grandes nations ont été noyautées par des individus malfaisants œuvrant tous ensemble pour atteindre un même but : destruction d’une grande partie du monde et extermination de plusieurs milliards d’êtres humains*, ou instauration d’un véritable système de gouvernance mondiale pour officiellement remettre de l’ordre sur terre.

*En Israel certains rabbins et sages d’Israel comme le rav Haim Kanievsky (que des juifs américains proches de l’administration américaine ont rencontré) disent que nous sommes à la fin des temps, que la Guéoula, la délivrance attendue par le peuple juif approche, mais qu’il y aura avant une grande catastrophe qui detruira les 2/3 de la terre ; certains disent que les 2/3 de la terre d’Israel seront détruits, d’autres pensent que les 2/3 de l’humanité disparaîtront.

Strategika ajoute :

Cela date depuis Auguste et même trois millénaires avant. Ibn Khaldoun avait écrit au 14ème siècle une phrase lumineuse et vague sur la nature fictive des Grands de ce monde et que toutes les batailles de l’histoire ne sont pas celles que l’on croit et que tout est du à d’autres causes que l’on connaît pas.

Le monde d’aujourd’hui n’est pas celui des États-Nation mais de mafias. Ces dernières se superposent parallèlement à certaines organisations économiques ou politiques mais sont bien plus influentes et puissantes que la plupart des États. Elles tissent des ponts transversaux entres elles et manipulent le marché et les consciences. C’est pas nouveau.

