par Elijah J. Magnier.

Il serait inexact de dire que les États-Unis quitteront le Moyen-Orient. Mais une chose est sûre : l’assassinat d’un seul homme – le général iranien Qassem Soleimani – réduit l’influence des USA de façon significative, ce qui n’aurait pu survenir sans l’aide (in)directe du président des USA Donald Trump.

Trump fait tout son possible pour saper et détériorer l’hégémonie des USA dans le monde. Il y arrive très bien tout seul, mais ses conseillers et les membres de son cabinet ont autant de talent que lui pour gérer aussi mal les affaires étrangères et la sécurité nationale. Ces mauvais conseils ont fait en sorte que les relations des USA dans le monde, plus particulièrement au Moyen-Orient, sont maintenant dirigées par un homme d’affaires habitué à négocier et à intimider de façon grossière sans la moindre diplomatie.

Chaque fois que l’Iran a besoin d’aide, le président Trump se précipite tête première pour rehausser l’image de ce pays dans le monde, notamment dans l’Axe de la Résistance et surtout dans ses relations avec la Chine et la Russie. Ces deux pays ne manqueront pas de consolider leurs relations avec l’Iran, le pays qui a effectivement et publiquement défié la plus grande puissance du monde.

Cibler une base où se trouve des milliers d’officiers et de soldats à des centaines de kilomètres de distance et en évitant délibérément les pertes humaines de surcroît, fait ressortir l’incroyable confiance de l’Iran en la capacité des missiles qu’il fabrique. L’Iran a montré sa force et sa capacité technique à bombarder la plus puissante base américaine en Irak avec des missiles de précision, en plus d’avoir fait preuve de clémence à deux reprises envers les soldats américains. La première fois c’était en juin 2019, lorsque l’Iran s’est gardé d’abattre un avion-espion américain avec 38 officiers à bord qui avait violé l’espace aérien iranien pendant la « guerre des pétroliers ». La deuxième fois c’était hier, lorsque l’Iran a délibérément choisi de ne pas bombarder de cibles humaines à la base irakienne d’Ayn al-Assad, qui loge des milliers d’officiers américains, britanniques, canadiens, norvégiens et hollandais. L’Iran a utilisé des missiles de précision pour frapper des objectifs militaires spécifiques en évitant les pertes humaines, contrairement à la décision de Trump d’assassiner un commandant irakien (Abu Mahdi al-Muhandes) et un général et diplomate iranien en mission de paix (Sardar Qassem Soleimani).

La frappe iranienne contre la base militaire d’Ayn al-Assad a fait ressortir la faiblesse des radars et des missiles d’interception les plus perfectionnés de l’arsenal des USA. Le président Trump se vante depuis longtemps de ces outils qu’il qualifie de « meilleurs au monde ». Sauf que le système de défense des USA à la base irako-américaine dans l’Anbar (à l’ouest de l’Irak) a été incapable d’intercepter un seul des 16 missiles balistiques lancés. Les conséquences de cet acte isolé sont dévastatrices aussi bien pour l’industrie de l’armement des USA que pour la politique étrangère de ce pays au Moyen-Orient.

Cette frappe a montré aux alliés des États-Unis dans la région que les centaines de milliards de dollars qu’ils ont investis dans les armes américaines ne suffisent pas à les défendre contre l’Iran. Ces pays réalisent aujourd’hui qu’ils ne possèdent pas vraiment de moyens dissuasifs contre une attaque de l’Iran. Cette prise de conscience poussera les ennemis traditionnels de l’Iran au Moyen-Orient à faire abstraction de leurs différends et à prendre le chemin de Téhéran pour rétablir de bonnes relations avec la « République islamique ». Il n’est pas exclu que bien des pays soient tentés d’acheter des missiles de précision iraniens, qui doivent être beaucoup moins chers que les onéreux missiles fabriqués aux États-Unis.

Le président Trump a également lancé un mauvais signal en annonçant que « les USA n’ont pas besoin du pétrole du Moyen-Orient ». Cette affirmation a été perçue par de nombreux dirigeants au Moyen-Orient comme un indice que le gouvernement des USA n’a pas vraiment le goût de défendre les intérêts de leurs régimes, dont les budgets annuels reposent dans bien des cas sur les revenus pétroliers.

