S'il vous plait, dessine-moi un suppositoire russe…A force de crier au loup en gesticulant, le Donald va finir par se prendre un hypersonique missile russe ; la troisième guerre mondiale durera alors dix minutes. Ceux qui doutent de cette suprématie russe et chinoise sont les mêmes qui ont vu tomber les missiles iraniens les doigts de pied en éventail.

Le président russe Vladimir Poutine a observé jeudi un exercice de guerre au large des côtes de la Crimée, qui comprenait le lancement de missiles hypersoniques, a déclaré le ministère russe de la Défense .

Le service de diffusion du ministère à Zvezda a déclaré que les flottes russe de la mer Noire et du nord avaient participé à l’exercice militaire.

Divers missiles ont été tirés au cours de l’exercice, notamment des missiles de croisière Kalibr et des missiles hypersoniques à lancement aérien Kinzhal.

Plus de 30 navires de guerre, dont les frégates de l’amiral Grigorovich et de l’amiral Makarov, un sous-marin et plus de 40 avions, dont des bombardiers stratégiques Tu-95MS, des chasseurs Su-30SM et des bombardiers Su-24M, ont participé à l’exercice.

Deux chasseurs MIG-31K ont lancé des missiles hypersoniques Kinzhal tandis que des destructeurs de missiles guidés ont lancé des missiles de croisière Kalibr sur des cibles.

Poutine a observé une grande partie de l’exercice à bord du croiseur lance-missiles Marshal Ustinov.

« Les exercices se sont déroulés avec succès », a déclaré jeudi à Poutine l’amiral Nikolai Yevmenov, commandant en chef de la marine russe.

L’exercice intervient alors que les États-Unis et l’Iran étaient au bord de la guerre plus tôt cette semaine. Les tensions se sont apaisées, mais elles sont toujours élevées après que l’Iran a lancé des missiles sur deux bases américaines en Irak.

La Russie est un allié militaire de l’Iran, les deux pays ont mené des opérations militaires en Syrie et, ces derniers temps, organisé des exercices de guerre maritime .

Les relations de Washington avec la Russie et l’Iran se sont détériorées depuis le début de la guerre civile syrienne et encore plus depuis que le président Trump s’est retiré de l’accord nucléaire de 2015 avec Téhéran.

Le dernier exercice militaire de la Russie et l’escalade des tensions au Moyen-Orient indiquent certainement que le monde se rapproche du conflit.



GRASSET

Ce dernier point est particulièrement inquiétant et rejoint la même impuissance défensive lors de l’attaque de la raffinerie de l’ARAMCO (saoudienne mais complètement équipée militairement par les USA). On parle des très mauvaises performances du Patriot, qui sont avérées sans aucun doute, mais dans certains cas il semble n’y avoir même pas de Patriot. Il s’agit sans doute d’un effet du complexe de supériorité suprémacisme-exceptionnalisme des USA et de l’indéfectibilité affectant la psychologie américaniste, qui perdurent depuis des décennies malgré l’empilement des déboires et des défaites (ou plutôt des non-victoires, comme une incapacité d’accomplir l’acte de la victoire).

COLONEL LANG :

Cela fait plus de 48 heures que l’Iran a lancé ses missiles sur Ayn al-Assad et Erbil. Washington et Téhéran ont tous deux regardé dans l’abîme et n’ont pas aimé ce qu’ils ont vu. Nous avons évité une véritable guerre de frappes massives réciproques grâce à un peu d’habileté, beaucoup de peur et une bonne dose de chance. Je suis triste de dire que l’habileté était du côté de l’Iran, en particulier de la Force aérospatiale de l’IRGC (Corps des gardiens de la révolution islamique)