La frappe

Cela fait plus de 48 heures que l’Iran a lancé ses missiles sur Ayn al-Assad et Erbil. Washington et Téhéran ont tous deux regardé dans l’abîme et n’ont pas aimé ce qu’ils ont vu. Nous avons évité une véritable guerre de frappes massives réciproques grâce à un peu d’habileté, beaucoup de peur et une bonne dose de chance. Je suis triste de dire que l’habileté était du côté de l’Iran, en particulier de la Force aérospatiale de l’IRGC (Corps des gardiens de la révolution islamique).

Il n’y a toujours pas de consensus occidental sur le nombre de missiles tirés ou sur le type de missiles qui ont été tirés. Selon divers rapports, la Force aérospatiale de l’IRGC a lancé entre dix et vingt-deux missiles. La plupart de ces missiles étaient des SRBM (missiles balistiques à courte portée) à propergol solide à un étage de type Fateh, soit des Fateh-313 ou des Zolfaghar. Le Fateh-313 est devenu opérationnel en 2015 et a une portée de 500 km. Il est réputé pour sa grande précision grâce aux progrès réalisés par l’Iran dans les systèmes de guidage par satellite au cours des quinze dernières années. Le Zolfaghar, développé à partir du Fateh-313, a une portée allant jusqu’à 800 km et a été introduit en 2016. Ces deux SRBM ont un CEP (erreur circulaire probable) estimé à 100 mètres. En plus des SRBM Fateh-313 ou Zolfaghar, un plus petit nombre de SRBM Qiam-1 a été tiré, probablement à Erbil. Le Qiam-1 est un SRBM à combustible liquide d’une portée de 800 km, d’une charge utile de 750 kg et d’un CEP de 500 mètres. L’IRGC a tiré des Zolfagar et des Qiam-1 dans la région de Deir ez-Zor en Syrie en juin 2017, ciblant des jihadistes IS. Tous ces SRBM sont à peu près équivalents au SRBM russe Iskander.

Une CEP de 100 ou 500 mètres n’est pas une précision absolue. Mais le Pentagone affirme que l’Iran a intentionnellement manqué les troupes américaines sur les bases. Cela démontre une chose… L’Iran a une grande confiance dans ses missiles. Vous ne lancez pas de missiles sur des centaines de kilomètres, avec l’intention de manquer délibérément les troupes de votre ennemi, à moins que vous n’ayez vraiment confiance dans le CEP de vos missiles. L’étude de la DIA de l’année dernière sur la “puissance militaire iranienne” avait ceci à dire sur la précision des forces de missiles iraniennes.

“L’utilisation d’une technologie de guidage améliorée et la maniabilité pendant la phase terminale de vol permet à ces missiles d’être utilisés plus efficacement contre des cibles plus petites, y compris des installations militaires spécifiques et des navires en mer”, a déclaré la Defense Intelligence Agency dans sa plus récente évaluation de l’armée iranienne. “Ces améliorations pourraient réduire la précision de frappe de certains missiles iraniens à quelques dizaines de mètres seulement, ce qui pourrait nécessiter moins de missiles pour endommager ou détruire une cible prévue et élargir les options de l’Iran en matière d’utilisation de missiles”. (DIA)

Malgré cela, je doute sérieusement que l’IRGC ait fait un effort particulier pour ne pas tuer ou blesser des Américains. Même si ce n’était pas l’objectif premier de la frappe, ils n’auraient certainement pas pleuré nos pertes. Toutefois, le brigadier-général Amir-Ali Hajizadeh, commandant de la Force aérospatiale de l’IRGC , a déclaré aujourd’hui, lors d’une conférence de presse, que “les frappes n’étaient pas destinées à causer des pertes humaines. Nous avions l’intention de porter un coup à la machine militaire de l’ennemi.” Il a également dit qu’il n’avait tiré que treize missiles, mais qu’il en avait préparé plusieurs centaines pour le lancement. Il n’était manifestement pas préoccupé par un certain niveau de pertes américaines, ni par la possibilité de disposer de centaines de missiles. Il a certainement attiré notre attention et avec seulement treize missiles a mis en évidence les conséquences de la possibilité de prendre le train fou jusqu’en enfer si c’est ce que nous voulions. Même le général Milley [Président du Comité des chefs d’état-major US] a dit qu’il croyait que l’attaque était destinée à montrer la capacité de destruction des Iraniens. Au moins, il a compris ça.

J’ai été choqué que pas un seul missile iranien n’ait été intercepté. Il semble que CENTCOM n’ait aucune capacité d’interception de missiles à la base aérienne d’Ayn al-Assad. Il s’agit d’un cas d’une grave incompétence caractérisée. Un grand nombre d’officiers, dont le chef de CENTCOM lui-même, devraient être relevés de leurs fonctions pour cette incompétence flagrante. Il n’est pas étonnant que les néoconservateurs du Pentagone et de la Maison-Blanche aient décidé de ne pas se joindre à la danse de joie dans les petites heures qui ont suivi la frappe iranienne. On devrait plutôt parler purement et simplement d’un effet de dissuasion par la peur [obtenu par les Iraniens].

Nous n’en avons pas fini avec l’Iran. Comme l’a dit le général Hajizadeh dans le briefing d’aujourd’hui, la frappe “a été le point de départ d’une grande opération ». Les Iraniens et leurs alliés régionaux contrôlent le rythme des opérations à leur avantage. Ils vont maintenant nous combattre selon leurs conditions pour poursuivre leur objectif immédiat de retrait de nos forces et de suppression de notre influence en Irak et en Syrie. Comme l’a dit le colonel Lang, nous devrions nous retirer de la Syrie, de l’Irak et de l’Afghanistan et ne pas nous arrêter là. Nous devons aussi quitter Israël, la Jordanie, l’Arabie saoudite et le Liban.

TTG (Sic Semper Tyrannis)

