La France toujours plus amorphe et soumise, ou bien guillerette et cathodique. Pourquoi Macron est décidément un chef – et le Français de souche un bon crétin ; par l'inflexible Bruno Bertez…

10 janvier 2020

LA DÉFAITE HISTORIQUE DE LA MASSE DES 90%; LA FRANCE DIVISÉE, ASPHYXIÉE.

D’ici quelques semaines l’opinion prendra conscience de la nouvelle et pitoyable défaite des 90%.

Les 1% , avec l’aide de leurs mercenaires de toutes origines ont une nouvelle fois infligé une raclée historique à la masse des habitants de ce pays.

Je dis bien « masse » car c’est de masse, divisée, non structuréee, non consciente d’elle même, braillarde qu’il s’agit. Personne n’a structuré cette masse par une parole de chef ou par une vision de leader: personne n’a éclairé les combats, personne n’a joué le moindre rôle stratégique. Ce fut de la révolte à l’état pur, spontex , guère très différente de celle des Gilets Jaunes, aussi triste, désespérée et pitoyable. Peut être un peu plus disciplinée, rien de plus. Une révolte de résignation honteuse.

Macron m’a t-on rapporté avait expliqué à ses sponsors qu’Hollande s’était trompé en craignant le pouvoir de la rue et il avait employé l’expression: « la rue c’est un tigre de papier »; il avait ajouté : « les institutions de la France sont fortes et en face il n’y a rien ».

Et bien sur dans son cynisme il avait, il a eu raison. Macron n’a pas de jugement, il boite du cerveau, mais là, chapeau il a vu juste:

–les syndicats sont faibles , non représentatifs, tenus par le fric dont ils manquent et les honneurs auxquels ils aspirent Leurs compétences intellctuelles sont périmées, dépassées, défaillantes. Ce sont boutiques en bout de course qui ne tiennent que par les béquilles que leur offrent de temps à autres les pouvoirs publics, voire le Medef.

–les partis présentent une telle configuration que c’est un boulevard que de leur passer au travers. Le trait de génie de Mitterrand qui a favorisé et arrosé le Front National, la bêtise de Chirac et Sarkozy qui n’ont pas vu le piège et au lieu de phagocyter le Front l’ont intronisé comme seul parti d’opposition, l’ambiguite de Mélenchon coincé entre la représentation de classe et son universalisme , la mort du PS tout cela a crée une situation durable propice à toutes les audaces. Et Macron a eu cette audace.

Je ne parle que pour mémoire des corps constitués, des médias, du sénat etc , tout cela est à la botte pour des raisons diverses mais tristement convergentes.

Le mécontentement est majoritaire, Macron n’a qu’un socle de 28% à 30% mais cela lui suffit puisqu’en face il n’y a rien.

Il a choisi de rompre la tradition républicaine qui consistait à ne pas abuser de la pseudo légitimité d’une élection par défaut, il a utilisé à fond le mensonge , la propagande, le cynisme, la violence et il peut sabler le champagne avec Brigitte, Bernard Arnault et ses sponsors: mission accomplie.

–Le peuple a subi une défaite historique en 2008 quand on lui a fait payer les pertes du capital bancaire et de la plouotocratie, quand on a socialisé les pertes des 1%

–Il a subi une seconde défaite historique quand pour faire face à la dette des pays périphériques européens et à la nouvelle déconfiture du système bancaire on lui a imposé l’austérité

–il a subi une troisième défaite quand les élites s’étant rendu compte de l’imbécillité de l’austérité pour faire face à une crise de la dette, ces élites ont choisi la voie des réformes à long terme, voie qui n’est rien d autre que celle de la « boiling frog », la grenouille ébouillantée: la destruction des avantages acquis lors des Trente Glorieuses, la régression sociale systématique , de la destruction des fonds commerce des classe moyennes, et finalement de la hausse du taux d’exploitation des salariés.

–il a subi une quatrième défaite , sournoise, subreptice quand la Banque Centrale des Guelfes Noirs a pris le pouvoir et imposé une politique monétaire dissymetrique anti-sociale et délibérement favorable à la ploutocratie; suppression de la rémunération de l’épargne des classes moyennes, distribution de crédit gratuit sans limites aux riches et ultra riches pour d’abord soutenir la valeur de leur pratimoine et ensuite gonfler sans scrupules cette valeur par l’inflation programmée des cours de Bourse.

La dernière étape de la descente aux enfers des Français se prépare bien sur; ce sera celle qui consistera à lui faire payer, à lui le pôvre, le coût de la reconversion idéologico-climato-réchauffiste du capital.