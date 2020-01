Heures les plus Mossad de notre histoire, suite : le recul US et l'attaque de l'Iran exposeraient Israël aux missiles iraniens (Debka-Files)…

Heures les plus Mossad, suite :

La photo fournie par l’agence de presse Tasnim montre les frappes de vengeance menées par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien contre les bases militaires des États-Unis en Irak le 8 janvier 2020.

Un site Web du renseignement militaire israélien a déclaré que les récentes contre-attaques réussies de l’Iran contre la base aérienne américaine Ain al-Assad dans l’ouest de l’Irak ont ​​lancé un avertissement pour Israël, car les systèmes anti-missiles du régime occupant sont basés sur des modèles américains.

DEBKAfile, réputé pour avoir des liens avec des sources informées au sein du régime israélien, a publié vendredi les commentaires, deux jours après que le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) a lâché des volées de missiles balistiques à Aïn al-Assad dans la province d’Anbar en Irak, et un autre avant-poste d’Erbil, la capitale du Kurdistan irakien semi-autonome, qui abritaient tous deux les forces américaines.

Les frappes ont cherché à se venger des frappes aériennes américaines qui ont assassiné le lieutenant-général Qassem Soleimani, commandant de la Force Quds du CGRI, entre autres à Bagdad la semaine dernière.

Le général Soleimani, qui avait acquis une réputation durement acquise en tant que commandant antiterroriste le plus vénéré du Moyen-Orient, a coopéré étroitement avec les Unités de mobilisation populaire (UGP) irakiennes et d’autres groupes régionaux de lutte contre le terrorisme contre les tenues terroristes les plus meurtrières à avoir jamais affrontées. la région, y compris les terroristes de Daesh Takfiri.

Peu de temps après l’assassinat, le chef de la révolution islamique, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a déclaré que Washington devait faire face à une «vengeance sévère» pour l’atrocité.

Le site Web israélien a annoncé que les frappes de vengeance étaient les premières attaques de missiles contre des cibles militaires américaines depuis la guerre de Corée.

Commentant les frappes de représailles qui ont frappé Ain al-Assad, le site Web a déclaré qu’elles avaient servi à prouver à quel point l’Iran avait affiné la précision de ses missiles, décrivant la réalisation comme une « percée ». Il a cité « un analyste » disant que les contre-attaques étaient suffisamment précis pour frapper le «point mort» de certains bâtiments.

DEBKA a également produit des images satellites fournies par la société américaine Planet, qui ont montré l’étendue des destructions causées à la base aérienne, y compris ses hangars et ses bâtiments.

Il a déclaré que le succès obtenu par la République islamique pourrait être dû au dysfonctionnement des systèmes d’alerte précoce américains, ou à l’échec même de l’équipement anti-missile américain à intercepter les projectiles iraniens, ou les deux.

«Israël n’est pas plus sûr des missiles iraniens que les États-Unis»

Les frappes de vengeance iraniennes ont des implications «graves» pour Israël, a écrit DEBKA, ajoutant: «Israël est plus exposé que jamais» aux opérations de missiles potentielles de la République islamique.

« Et si l’armée américaine manque de réponses pour se défendre contre les missiles balistiques iraniens, Israël, dont les systèmes d’alerte précoce et anti-missiles sont basés sur des modèles américains, est dans le même bateau », a-t-il ajouté.

Un jour seulement avant que DEBKA n’émette la note d’avertissement pour le régime, le commandant de la division aérospatiale du CGRI, le général de brigade Amir-Ali Hajizadeh, a décrit les frappes contre Aïn al-Assad comme étant seulement «le point de départ d’une grande opération», qui s’étendrait dans le monde entier pour couvrir toute la région.

