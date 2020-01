“I will make mere youths their officials; children will rule over them.” Prophète Isaïe : "Et je leur donnerai des enfants pour princes, et des efféminés domineront sur eux. Et le peuple se précipitera, homme contre homme, et l'ami contre l'ami; l'enfant se soulèvera contre le vieillard, et l'homme de rien contre le noble…"

Isaïe :

Is 3,1. Voici que le dominateur, le Seigneur des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda l’homme valide et l’homme fort, toute la force du pain et toute la force de l’eau,

Is 3,2. L’homme fort et l’homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et le vieillard,

Is 3,3. Le chef de cinquante et l’homme au visage vénérable, le conseiller, les plus sages d’entre les architectes, et ceux qui ont l’intelligence des paroles mystiques.

Is 3,4. Je leur donnerai des enfants pour princes, et des efféminés domineront sur eux.

Is 3,5. Et le peuple se précipitera, homme contre homme, et l’ami contre l’ami; l’enfant se soulèvera contre le vieillard, et l’homme de rien contre le noble.

https://www.magnificat.ca/textes/bible/isaie.htm