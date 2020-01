Isaïe et la mondialisation : Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la splendeur de ton aurore…Les fils des étrangers bâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs; car Je t'ai frappée dans Mon indignation, et dans Ma miséricorde Je Me suis réconcilié avec toi…et tu suceras le lait des nations, tu seras allaitée à la mamelle des rois…

Chapitre LX

Is 60,1. Lève-toi, sois éclairée, Jérusalem, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi.

Is 60,2. Car les ténèbres couvriront la terre, et l’obscurité les peuples; mais sur toi Se lèvera le Seigneur, et l’on verra Sa gloire en toi.

Is 60,3. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la splendeur de ton aurore.

Is 60,4. Lève les yeux et regarde autour de toi : tous ceux-ci sont assemblés, ils viennent à toi; tes fils viendront de loin, et tes filles surgiront de tous côtés.

Is 60,5. Alors tu verras et tu seras dans l’abondance, ton coeur s’étonnera et se dilatera, lorsque les richesses de la mer se tourneront vers toi, et que la force des nations viendra à toi.

Is 60,6. Tu seras couverte d’une foule de chameaux, des dromadaires de Madian et d’Epha; tous viendront de Saba, apportant de l’or et de l’encens, et publiant les louanges du Seigneur.

Is 60,7. Tous les troupeaux de Cédar se rassembleront pour toi; les béliers de Nabajoth seront à ton service : on les offrira sur Mon autel qui Me sera agréable, et Je remplirai de gloire la maison de Ma majesté.

Is 60,8. Quels sont ceux-ci qui volent comme des nuées, et comme des colombes vers leurs colombiers?

Is 60,9. Car les îles M’attendent, et les vaisseaux de la mer sont prêts depuis longtemps pour ramener tes enfants de loin, avec leur argent et leur or, pour le consacrer au nom du Seigneur ton Dieu, et du Saint d’Israël qui t’a glorifiée.

Is 60,10. Les fils des étrangers bâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs; car Je t’ai frappée dans Mon indignation, et dans Ma miséricorde Je Me suis réconcilié avec toi.

Is 60,11. Tes portes seront toujours ouvertes; elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin qu’on t’apporte la richesse des nations, et qu’on t’amène leurs rois.

Is 60,12. Car le peuple et le royaume qui ne te serviront pas périront, et ses nations seront transformées en désert.

Is 60,13. La gloire du Liban viendra à toi, le sapin, le buis et le pin tous ensemble, pour orner le lieu de Mon sanctuaire, et Je glorifierai l’endroit où reposent Mes pieds.

Is 60,14. Les fils de ceux qui t’ont humiliée viendront à toi en s’inclinant, et tous ceux qui te décriaient adoreront les traces de tes pas, et ils t’appelleront la cité du Seigneur, la Sion du Saint d’Israël.

Is 60,15. Parce que tu as été abandonnée et en butte à la haine, et qu’il n’y avait personne qui passât par toi, Je ferai de toi l’orgueil des siècles, et un sujet de joie de génération en génération;

Is 60,16. et tu suceras le lait des nations, tu seras allaitée à la mamelle des rois: et tu sauras que Je suis le Seigneur qui te sauve, et le Fort de Jacob qui te rachète.

Is 60,17. Au lieu d’airain Je ferai venir de l’or, et de l’argent au lieu de fer, et de l’airain au lieu de bois, et du fer au lieu de pierres; et Je ferai régner sur toi la paix, et la justice te gouvernera.

Is 60,18. On n’entendra plus parler de violence sur ton terrritoire, ni de destruction et de ruine dans tes frontières; le salut environnera tes murailles, et la louange tes portes.

Is 60,19. Tu n’auras plus le soleil pour t’éclairer pendant le jour, et la clarté de la lune ne luira plus sur toi; mais le Seigneur sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire.

Is 60,20. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne sera plus diminuée, car le Seigneur sera ta lumière éternelle, et les jours de ton deuil seront finis.

Is 60,21. Tout ton peuple sera un peuple de justes; ils posséderont le pays pour toujours; c’est le rejeton que J’ai planté, l’oeuvre de Ma main pour Me glorifier.

Is 60,22. Mille sortiront du moindre d’entre eux, et du plus petit une nation puissante. Moi, le Seigneur, Je ferai tout à coup ces choses en leur temps.