N’en déplaise aux aficionados du sieur Poutine : Une nuit sur le mont chauve – Douguine n’est pas Pouchkine et Abramovitch n’est pas Tarkovski !

Les Russes sont devenus au fil du temps les alliés objectifs d’Israël au moyen Orient et leur PIB c’est l’équivalent de celui du Texas, ils ne sont pas force d’opposition mais force supplétive à l’Atlantisme . Le reste c’est de l’agit prop ! Les Russes à part des armes ne produisent plus rien depuis l’ère soviétique, ils ont renoncé à enchanter le monde et à concurrencer le modèle US en termes de production de la réalité laissant du même coup le champ libre à « l’heroic » fantaisie américaine. Tout comme la France, le Royaume Uni et la Chine tous anciens empires défroqués, la Russie de Poutine singe aujourd hui au nom de la modernité le modèle du grand frère américain. Mais le problème de la copie c’est qu’elle n’est jamais l’égale de l’original, il lui manquera toujours ce supplément d’âme. Cet âme russe si chère à nos amis tsaristes du 19eme siècle et qui est morte dans les goulags staliniens. Et ce ne sont pas les agitations d’une église orthodoxe définitivement corrompue qui y changeront grand-chose…

L’Eurasisme est donc ce que l’on appelle un faux nez, Chine comme Russie sont deux alliés objectifs de l’Atlantisme, la seule voie alternative qui me semble praticable pour nous Européens c est le retour à la voie indo européenne sur le mode Julius Evola. Guenon est un orientaliste épris de soufisme et qui croit aux vieilles lunes eurasistes. Evola aborde l’Europe par la métaphysique et la tradition, et sait donc parler à l’âme indo-européenne !

C’est pourquoi pour que rien ne change en profondeur il faut que tout change à la surface, ce que l’on appelle aujourd’hui modernité n’est pas faire table rase c’est au contraire figer dans le marbre tout mouvement. On peut toujours s’agiter avec les bras tant que les pieds sont solidement arrimés au socle des fausses certitudes !

https://reseauinternational.net/seisme-politique-en-russie-medvedev-demissionne-poutine-planifie-son-depart-du-kremlin/

https://www.unz.com/akarlin/hi-putlet/

Et, et, et…

Spengler donc, qui remet notre empire romain, sa bureaucratie, son homogénéisation, ses thermes et son multiculturalisme à leur place :

« Considéré en soi, la domination mondiale romaine était un phénomène négatif, résultant non pas d’un surplus d’énergie d’un côté – que les Romains n’avaient jamais eu depuis Zama – mais d’un déficit de résistance de l’autre. Que les Romains n’aient pas conquis le monde est certain; ils ont simplement pris possession d’un butin ouvert à tous. L’Imperium Romanum a été créé non pas à la suite d’efforts militaires et financiers aussi extrêmes que ceux qui avaient caractérisé les guerres puniques, mais parce que l’Orient ancien renonçait à toute autodétermination externe. L’apparition de brillants succès militaires ne doit pas nous induire en erreur. Avec quelques légions mal entraînées, mal dirigées et maussades, Lucullus et Pompée ont conquis des royaumes entiers – un phénomène qui aurait été impensable à l’époque de la bataille d’Issus… »

Voir aussi sur Michoustine :

Блоги / Алексей Навальный: Эффективный Мишустин, «правая» московская интеллигенция и коктейль «Сучий потрох»

Блоги / Алексей Навальный: Эффективный Мишустин, «правая» московская инт…Алексей НавальныйРаз они уже там, то у них одна задача: плевать вам в лицо с расстояния полтора метра, а потом очищать ваши карма…