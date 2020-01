Qui donc pourrait ici vous délivrer ?

Nous-mêmes !

Le retour de Guillaume Tell : leur mondialisation tyrannique attend une horde de résistants romantiques, telluriques, de Guillaume Tell, pays par pays ; il est temps de redécouvrir le texte classique de Schiller qui inspira le splendide film suisse allemand de 1961. Doublage français en vers (oui monsieur). Film ignoré et édité par Artusfilms, maison avec laquelle Nicolas Bonnal collabore (cinéma soviétique et folklorique).

Nous-mêmes ! Écoutez. Les cantons se sont unis entre eux Pour bannir à jamais les tyrans odieux. Des trois États voisins la ligue est établie ; Un serment solennel la consacre et nous lie : Avant que cette année ait achevé son cours, Nos bras à la patrie auront porté secours. Un sol pur d’esclavage aura votre poussière.

La Suisse entière Se lèvera bientôt à la fois. Tout est prêt ; Les nombreux conjurés ont gardé le secret. Sous les pas des tyrans sont creusés les abîmes ; Les jours de leur pouvoir comptés par les victimes, Et leur trace bientôt ne se trouvera plus.

Mais les forts du pays ?

Ils seront abattus, ensemble, au même jour.

Schiller, Guillaume Tell, acte IV, scène 2 (Google books)

https://www.artusfilms.com/histoire-et-legendes-d-europe/guillaume-tell-285