https://archive.org/details/TBFes/mode/2up

https://www.persee.fr/doc/cehm_0396-9045_2007_num_30_1_1804

http://www.lyber-eclat.net/lyber/ibnarabi/devoilement.html

La science de l’extérieur et de l’intérieur lui est dévoilée et plus rien ne lui reste caché.

https://www.dedefensa.org/article/burckhardt-et-la-destruction-de-la-tradition-marocaine

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2017/11/03/nicolas-bonnal-enfin-ibn-battuta-celebre-damas-sur-reseauinternational-net/

https://reseauinternational.net/ibn-battuta-et-la-beaute-de-damas/#blopBRvj9k056TFf.99