Tout ce qui permettait d’entretenir un rapport au divin, à la divinité la plus primitive même comme l’animisme est en train de disparaître. Pandémie, exterminations, aberrations, anéantissement, virtualisation. Notre lecteur cosmique La Hyre fait le point sur notre malédiction et notre déshérence…

Je crois que jamais nous n’avons eu de temps aussi calamiteux, les plaies d’Égypte semblent de menus impondérables face à ce qui se trame ici bas, non content de renier Dieu, l’homme en vient à renier la nature pour mieux détruire

ce qui s’oppose à sa seconde chute, à son ultime reniement. Chassés du Paradis Adam et Eve étaient nus et en larmes, l’homme moderne lui y trouve l’origine de sa fierté, comme l’artiste duchampien décide pour « créer », l’humain 2.0 décide lui aussi, mais pour tout inverser, mais pour détruire. C’est le péché contre L’Esprit, le cœur de l’homme est une mer morte dont le sel ronge tout ce qui s’y plonge et plus rien ne pousse.

Cette non-humanité si active se presse de profaner ce qui peut encore l’être, jusqu’à l’Être, lui-même, il nie son origine, ni sa filiation, ni son orientation, ni son genre, ce n’est plus le « je ne servirai pas » de lucifer, mais « vous devez me servir ».

L’homme dont nous savons depuis Saint Iréné qu’il doit être divinisé, a changé de camp, il se diabolise et ne peut être comme Dieu et non plus participer à sa divinité. Pourtant cette illusion du pouvoir et de puissance se révèle bien plus délétère, car tout n’est plus lors qu’illusion ici bas. Ainsi c’est donc le virtuel et son règne qui prépare celui de l’antéchrist, plus rien ne doit être vrai, pur et véritable, voilà pourquoi dès lors le monde (anagramme de démon) s’acharne à tout virtualiser à rendre tout insidieux, truqué, fictif… Il y aurait ainsi 52 genre (http://www.slate.fr/culture/83605/52-genre-facebook-definition) pour deux combinaisons chromosomiques X et Y…

LE bilan n’est guère mieux pour la Création puisque ces 40 dernières années, la planète a perdu environ 60% de ses animaux sauvages (https://www.notre-planete.info/actualites/1755-rapport-planete-vivante-disparition-animaux-sauvages)

dont 420 millions d’oiseaux pour l’Europe seule en 30 ans et trois milliard pour l’amérique du Nord (https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/oiseaux-biodiversite-trois-milliards-oiseaux-ont-disparu-depuis-1970-amerique-nord-55955/).

Les forets brulent, les semences naturelles sont interdites car non homologuées, les nappes phréatiques quand elles ne sont pas vide sont polluées… Bref tout ce qui permettait d’entretenir un rapport au divin, à la divinité la plus primitive même comme l’animisme est en train de disparaître. Il faut effacer toute trace de Dieu non seulement en l’homme (et je ne parle pas de génétique) mais en la Nature, toute la création doit se soumettre à une destruction pour préparer au règne de l’antichrist. Cette condition n’avait semble-t-il pas été prévue, faire régner l’enfer suer terre pour préparer sa venue. Disparition de la Beauté, du Bon et donc de la transcendance, tout sera patiemment souillé jusqu’à la fin des temps. Toute trace de Dieu sera effacée, son existence même est déjà niée depuis des siècles et enfin le règne de l’illusion, du faux pour éclater.