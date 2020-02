Aujourd’hui, le gouvernement de l’État de l’Oregon est complètement et totalement dominé par la gauche, et en raison de la démographie de l’État qui ne devrait pas changer de si tôt. Les conservateurs des zones rurales profondément bouleversés par la direction de l’État n’ont donc que deux options. Ils peuvent soit passer à un état plus conservateur, soit essayer de redessiner les lignes d’état.

Bien sûr, tenter de redessiner les lignes de l’État est un processus très compliqué, mais à ce stade, les conservateurs de l’Oregon en ont tellement marre de la législature de l’État qu’ils ont décidé de poursuivre cet effort.

En fait, il est rapporté que des signatures sont actuellement collectées afin de « mettre la proposition sur les bulletins de vote en novembre »…

Frustré par les politiques libérales, certains résidents de l’Oregon ont demandé à quitter l’État – en déplaçant la frontière avec l’Idaho vers l’ouest. Le mouvement a obtenu l’approbation initiale de deux comtés et vise à obtenir suffisamment de signatures pour mettre la proposition sur les bulletins de vote en novembre, selon le groupe appelé Greater Idaho.

Il s’agit d’un mouvement politique très viable, et il sera très intéressant de voir où cela va.

Pendant des années, les comtés ruraux de l’Oregon se sont sentis lésés par une législature d’État dominée par la région de Portland, et les choses ont finalement atteint un point de rupture. L’un des principaux organisateurs de ce mouvement, Mike McCarter, affirme que cette poussée de sécession «est notre dernier recours» …

« Les comtés ruraux sont devenus de plus en plus indignés par les lois émanant de l’Assemblée législative de l’Oregon qui menacent nos moyens de subsistance, nos industries, notre portefeuille, nos droits d’armes à feu et nos valeurs », a déclaré Mike McCarter, l’un des principaux pétitionnaires, dans un communiqué de presse. «Nous avons essayé d’éliminer ces législateurs, mais l’Oregon rural est en infériorité numérique et nos voix sont maintenant ignorées. C’est notre dernier recours. »

Les efforts initiaux sont concentrés sur quelques comtés seulement, mais finalement l’objectif du Grand Idaho est de faire sécession des dizaines de comtés de l’Oregon et du nord de la Californie.

Ce qui suit provient du site officiel du Grand Idaho …

Nous essayons de changer les frontières actuelles de l’Idaho, de l’Oregon et de la Californie du Nord afin que certains comtés et communautés actuellement en Oregon et en Californie du Nord fassent partie de l’État de l’Idaho.

Sur les 36 comtés existants de l’Oregon, seuls 14 resteraient dans l’État si le Grand Idaho est en mesure d’atteindre leurs objectifs, et une grande partie du nord de la Californie deviendrait également un territoire de l’Idaho.

Mais cela ne sera pas facile. L’approbation des assemblées législatives des États de l’Oregon, de la Californie et de l’Idaho serait nécessaire, et ce serait un véritable défi.

En plus de cela, le Congrès américain devrait approuver tout plan, et pour y arriver, il faudrait probablement un miracle.

Mais une chose que ce mouvement a pour lui, c’est le fait qu’il a été approuvé par certains grands législateurs d’État de l’Oregon, et cela inclut le meilleur républicain du Sénat de l’État …