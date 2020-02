Sexe, liberté, culture, abondance : notre ami Israel Shamir regrette le bon vieux temps des sixties ; nous aussi. Redécouvrez Jacques Demy ou Bedazzled, le chef-d’œuvre branché de Stanley Donen avec Tom Cook, l’alors prince de galles de révolutions culturelles britanniques… Nous, nous croulons sous la censure, l'austérité et les couronnes à virus… et quelle stérilité culturelle, mon Dieu…

Quelle merveilleuse vie enchantée nous avons eu des boomers! La vie était facile, le logement était abondant et peu coûteux, les salaires étaient élevés, les filles le voulaient. Le monde nous a été offert comme un tas d’huîtres perlières sur le plateau d’argent. Nous pourrions voyager, changer nos pays et nos emplois comme nous le voulons, nous pourrions nous battre pour la justice et la miséricorde pour les autres, nous pourrions chercher notre propre chemin vers Dieu. C’était génial de naître après la guerre.

Vous ne le croirez pas, les enfants des générations précédentes (ou antérieures), que la vie pourrait être si splendide. Nous pourrions acheter une maisonnette de deux chambres à Kensington avec mon salaire de journaliste junior à la BBC. Nous pourrions traverser l’Afrique et gravir le Kilimandjaro, trek au Népal, reportage sur les guerres, aller à Paris pour le week-end.

Et le monde était plein de variété; pas la fausse diversité écoeurante de la vie à côté d’un noir, d’un chinois et d’un indien qui achètent dans le même supermarché et regardent les mêmes films hollywoodiens que vous; mais la vraie variété de l’Angleterre étant l’anglais et le Japon étant japonais. À Londres, de la fin des années 60 au début des années 70, les pubs servaient de la vraie bière chaude, des saucisses grises britanniques et de la tarte aux steaks et aux rognons; Thé Ty-Foo à cinq heures; on pouvait fumer à table; nous pourrions monter et descendre à deux étages ouverts; les ceintures de sécurité étaient inconnues. Les serveuses des cafés aux cuillères graisseuses m’appelaient «luv». A Kyoto, les femmes circulaient en kimono; et les hommes ont passé de longues nuits à boire du saké; Noh et Sakura Viewing étaient populaires. La Suède était blonde sans honte, et les filles nordiques aux seins nus bronzaient et éclaboussaient dans les lacs frais.

Israël était un pays pauvre en difficulté de garçons et de filles bronzés à keffieh . Nous étions fiers de notre service militaire et de la culture du blé dans le kibboutz; tandis que les Arabes étaient de nobles paysans et vivaient dans de belles vieilles maisons. Les Israéliens avaient une bonne réputation ces jours-là en tant que randonneurs infatigables. «Chasseurs blancs», nous nous appelions d’après les histoires africaines d’Hemingway.

(Tout cela a disparu. Récemment, je n’ai pas pu trouver un seul pub anglais à Londres; ils ont servi du vin et des plats européens. Aucune dame kimono n’a été aperçue à Kyoto. Des filles suédoises ont mis un soutien-gorge alors que les immigrants regardaient trop intensément. En ce qui concerne la fumée, vous ne pouvez tout simplement pas fumer n’importe où, vous ne pouvez pas boire et conduire, et les fichues ceintures sont devenues obligatoires même dans les bus.)

Notre génération était plus sophistiquée que la précédente. Nous avons interdit la prohibition en 1968. Nous avons arrêté la guerre du Vietnam. Nous avons mis fin à la discrimination raciale. Les gays dansaient et ne pensaient pas au mariage – ils ajoutaient un élément exotique au tissu de la vie, tout comme les étrangers qui étaient rares même à Londres et à Paris. J’étais un oiseau si rare, me mêlant à d’autres écrivains dans les cafés parisiens. Les travailleurs étaient toujours locaux et indigènes, tout comme la nourriture et les boissons.

L’art du cinéma était florissant. Les meilleurs films ont été réalisés pour nous par Bergman et Bunuel, Godard et Oshima. Nous avons assisté à la course à l’espace de deux superpuissances et avons pensé que nous atterririons sur Mars. L’optimisme social était sans fin, nous étions sûrs que notre avenir serait meilleur que notre présent.

Nous l’avons tellement bien! Il est vraiment dommage que le monde que nous transmettons à nos enfants et petits-enfants ne soit pas si merveilleux, assez encombré et trop réglementé. Peut-être que notre vie était bonne parce que nous sommes venus au monde fraîchement fécondé par des millions de morts, après la grande calamité de la guerre mondiale. Les historiens disent que l’Europe après la peste noire était également un endroit merveilleux. Nous le ressentons, même si nous n’osons pas le dire explicitement, mais ceci est une explication partielle de l’humanité courtisant Armageddon.

Le nouveau virus chinois en est un exemple. Il a un taux de mortalité de 2 pc et ce n’est pas beaucoup. Il semble que les enfants et les Européens n’en meurent pas, même s’ils sont infectés. Donc, une sorte de grippe méchante mais pas terriblement méchante. Aux États-Unis, chaque virus de la grippe en fuite tue plusieurs fois plus de personnes. La grippe porcine américaine avec son milliard infecté et des centaines de milliers de morts en 2009 ressemble à une montagne à côté du pois de coronavirus. C’était peut-être une arme biologique fabriquée en laboratoire, mais elle n’est pas particulièrement efficace, à moins que sa méchanceté ne devienne apparente avec les années.

Et pourtant, le battage médiatique est immense. Chaque cas de cette super-grippe est traité par les médias comme une épidémie de peste bubonique. En Israël, il n’y a aucun cas de nouveau virus, mais toutes les nouvelles commencent par les rapports sur ses progrès. En Russie, zéro cas; au contraire, deux touristes chinois étaient malades et se sont rétablis. Bien que la Russie ait beaucoup moins d’hystérie induite par le virus que l’Occident; et le président Poutine a exprimé son soutien au peuple chinois, et ils sont reconnaissants de sa sollicitude, mais même la Russie a fermé ses frontières aux touristes chinois sauf en transit. Poutine hésitait probablement à risquer même quelques morts (inévitables) que ses ennemis allaient lui attribuer.

Oui, c’est une attaque contre la Chine. Je vois qu’il a été élargi par les suspects habituels qui ont écrit sur l’Holocauste ouïgour et les combattants de la liberté de Hong Kong. Mais les Chinois nous ont mis en état d’alerte par leurs mesures de prévention inhabituelles.

Il y a un facteur d’aide. Nous attendons Apocalypse, Zombie Invasion, une guerre nucléaire, une catastrophe climatique – pas dans la peur mais en prévision comme un débiteur épuisé attend une frappe ennemie qui le tuera ainsi que son créancier implacable. Nous sommes débiteurs, endettés et assaillis par l’État et les entreprises. Depuis 1789, les Européens n’ont pas été aussi impuissants. Nous ne pouvons pas survivre sans le soutien de l’État, nous ne pouvons pas obtenir des soins médicaux abordables ou un enterrement à moins que nous ne soyons dans le système. Tout fonctionnaire peut faire de nous ce qu’il ressent. De plus en plus souvent, ils demandent que la sécurité sociale et les pensions soient restituées à l’État il y a quelques années rétroactivement, s’ils jugent le cas du débiteur douteux. Aux États-Unis, le bien-être diminue, tout comme les bons emplois, mais les prêts étudiants augmentent.

Nous sommes tristes demain. L’IA enverra des millions au Dole, si le Dole est toujours disponible. Les milliardaires fleuriront comme dans l’Ancien Régime. Quiconque est indigné par les excès des révolutions française et russe et les attribue aux francs-maçons et aux juifs, aura une chance de juger par lui-même, car le régime pré-révolutionnaire est susceptible de revenir. La démocratie ne survivra pas; nous ne survivrons que si nous voulons être esclaves. Pourquoi les Européens ne se reproduisent-ils pas pour survivre, demandez-vous? Est-il logique de survivre, telle est la question.

Si tant de gens veulent inconsciemment la nouvelle grande guerre à venir, elle viendra, si St Greta Thunberg et ses combattants verts ne détruisent pas notre civilisation en premier. En effet, ce mouvement parrainé par Soros est la plus grande menace pour notre santé mentale et physique. Quand ils auront leur chemin, nous serons ramenés à l’âge de pierre.

Il serait moins traumatisant de revenir sur certaines fonctionnalités testées dans la jeunesse de nos baby-boomers. Que les gens espèrent un avenir meilleur, aussi bon que notre passé. Et pour cela:

Rendre le logement abordable. Même The Economist , un magazine britannique Thatcherist, le suggère. À cette fin, rendre le propriétaire terriblement peu rentable. Taxez le loyer au maximum et interdisez-leur d’expulser les locataires non payants. Taxez les maisons vacantes. Cela a été pratiqué par les travaillistes britanniques dans les années 1960 avec un grand succès, et les propriétaires-occupants ont remplacé les propriétaires. Cela serait considéré comme antisémite, d’accord, mais qu’est-ce qui ne va pas avec un antisémitisme pratique? Revenez au projet dans les forces armées. La guerre est trop importante pour être externalisée. C’est excitant pour un jeune homme de faire son service militaire. Un homme qui n’a jamais servi dans l’armée peut devenir un John Bolton, un cruel pouleT et en envoyer d’autres à la guerre. Un homme qui a servi peut devenir John F. Kennedy et aspirer à la paix. Il n’y a pas de mouvement anti-guerre aux États-Unis car il n’y a pas de projet. Les jeunes Américains ne se soucient pas des guerres sans fin en Afghanistan et en Syrie car ils ne sont pas appelés à combattre et à mourir là-bas. Le projet rétablirait une politique militaire responsable. Faites durer les choses. Une voiture peut servir pendant trente ans, correctement entretenue. L’iPhone a été condamné à une amende pour avoir ralenti les anciens modèles; C’est un bon exemple. Rendez tout réparable. Rendre obsolète le terme «obsolète». Encourager l’artisanat au lieu de la production de masse; maintenir les salaires des hommes au travail élevés; limiter les migrations massives et les importations alimentaires massives. Défaire le tourisme de masse. Si vous en voulez plus, enseignez aux enfants que la cupidité est pire que le racisme. Rendre les financiers misérables. Ils ne devraient pas gagner plus qu’un travailleur professionnel. Taxez-les durement, pas tant à des fins de redistribution que pour sauver ces personnes dynamiques de l’adoration de la cupidité et les inciter à faire des choses utiles, comme Henry Ford, Walt Disney et notre propre Ron Unz. Ce n’est pas une coïncidence si ces hommes avaient leurs doutes quant à l’amour juif traditionnel pour l’argent.

Le paradis perdu des jeunes années des baby-boomers, sinon de nos jeunes, peut être retrouvé. Nous l’avons eu très bien, vous aussi!

