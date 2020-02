NIETZSCHE : « En vérité, nous nous sommes déjà trop fatigués pour mourir, maintenant nous continuons à vivre éveillés – dans des caveaux funéraires ! » « … et je vis une grande tristesse descendre sur les hommes. Les meilleurs se fatiguèrent de leurs œuvres. Une doctrine fut mise en circulation et à côté d’elle une croyance : « Tout est vide, tout est pareil, tout est passé ! »

Et de toutes les collines résonnait la réponse : « Tout est vide, tout est pareil, tout est passé ! » Il est vrai que nous avons moissonné : mais pourquoi nos fruits ont-ils pourri et bruni ? Qu’est-ce qui est tombé la nuit dernière de la mauvaise lune. Tout travail a été vain, notre vin a tourné, il est devenu du poison, le mauvais oeil a jauni nos champs et nos coeurs. Nous avons tous desséché ; et si le feu tombe sur nous, nos cendres s’en iront en poussière : – Oui, nous avons fatigué même le feu. Toutes les fontaines se sont desséchées pour nous et la mer s’est retirée. Tout sol veut se fendre, mais les abîmes ne veulent pas nous engloutir ! « Hélas ! Où y a-t-il encore une mer où l’on puisse se noyer ? » Ainsi résonne notre plainte – cette plainte qui passe sur les plats marécages. En vérité, nous nous sommes déjà trop fatigués pour mourir, maintenant nous continuons à vivre éveillés – dans des caveaux funéraires ! » Nietzsche, ainsi parlait Zarathoustra, deuxième partie, le devin (ebooksgratuits.com)