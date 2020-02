Une crise provoquée et bien sûr exploitée honteusement. Rira bien qui mourra le dernier. Attention à notre infatigable guerre hybride US : le point par quelques lecteurs-éclaireurs

« Le secrétaire USA au commerce Wilbur Ross dans une interview à Fox Business : “Je pense que le Coronavirus contribuera au retour des emplois de la Chine aux USA. En Chine il y a eu d’abord le Sars, ensuite la peste porcine et maintenant le Coronavirus”. Donc, commente le New York Times, “la perte pour la Chine pourrait être un gain pour l’Amérique”. Autrement dit, le virus pourrait avoir un impact destructeur sur l’économie chinoise et, dans une réaction en chaîne, sur celles du reste de l’Asie, de l’Europe et de la Russie, déjà touchées par la chute des flux commerciaux et touristiques, à l’avantage des USA restés économiquement indemnes. »

Premier lecteur :

Pepe Escobar a reçu ce document effrayant, d’un de ses correspondants suédois.

Ce document en anglais et en mandarin, affirme que le coronavirus est une arme biologique que la CIA a disséminée à Wuhan, centre névralgique et pôle économique majeur, pour provoquer une pandémie, briser l’économie chinoise, isoler la Chine de ses partenaires mondiaux, interrompre la route de la soie, empêcher que le nouveau système de paiement pour échapper au SWIFT américain ne soit adopté par d’autres pays, et redonner aux USA son rôle hégémonique sur le monde.

Cette arme biologique a la particularité de ne s’attaquer de manière mortelle qu’aux groupes sanguins particuliers aux asiatiques et est bien plus difficile à détecter qu’un missile nucléaire. Une arme silencieuse dont il sera presque impossible de définir la provenance.

Si cette information est confirmée et si les Chinois parviennent à identifier la source et les auteurs de cette attaque biologique, le monde risque de vivre une période tragique car ce sera le début de la fin pour l’Etat criminel américain.

Steve Bannon, prétend qu’il va briser la colonne vertébrale du Parti communiste chinois et provoquer la chute du régime, ce qui en dit long sur ce qui se passe dans les cerveaux yankees.

Après avoir tenté de provoquer une révolution colorée à Hong Kong, et avoir organisé la plus grande campagne mensongère sur les Ouïghours qui seraient persécutés par le régime chinois et face à l’échec répétitif, les Américains seraient passés à un stade supérieur des opérations, avec le coronavirus ?

Deuxième lecteur :

Faute de vecteurs performants (missiles) pour attaquer leurs ennemis dans les airs, les siono-étatsuniens ont utilisé des vecteurs à deux pattes préalablement vaccinés pour répandre l’infection dans le secteur de Wuhan. Quoi de plus simple et indétectable, finalement ? c’est la vieille méthode des linges infectés par la variole des conquistadores remise au goût du jour avec des agents infectieux améliorés. Il y a trop d’indices concordants pour que la pandémie soit l’effet d’un malheureux hasard dans un pays surpeuplé. Réfléchissons :

– Contexte géopolitique extrêmement tendu ( Soleimani et choc en retour, échecs militaires répétés de plus en plus cuisants sur beaucoup de théâtres d’opération, coups d’état ratés, diplomatie absente ou désavouée, resserrement de l’influence atlantiste, OTAN divisée, etc…etc…)

– Contexte économique et commercial déclinant (dette abyssale irrécupérable, échec économique US de plus en plus coûteux nécessitant des sanctions agressives face à une économie puissante, arrivée fracassante de la 5 G chinoise, Boeing en faillite assurée parmi un matériel militaire à renouveler d’urgence, organisation économique dynamiqueautour des routes de la soie , etc…etc…)

– Contexte culturel déprimant pour les USA (à part les blockbusters hollywoodiens les USA perdent leur « rayonnement culturel » à force d’être mis à jour comme force de propagande hystérique et comme pilleurs d’idées et de copyrights à l’étranger; de plus, le mensonge éhonté et la désinformation permanente ne font plus recette nulle part, sauf dans les couches les plus naïves de la société; l’arrogance et le mépris du droit international le plus élémentaire font fuir de plus en plus de pays vers le pôle russo-asiatique, etc…etc…)

Il fallait donc passer à la vitesse supérieure dans la contre-attaque asymétrique, et voilà !

Troisième lecteur :



Nous sommes donc, face à un virus effrayant, qui a été fabriqué par des apprentis criminels dont l’objectif est clairement de nuire, voire d’exterminer l’espèce humaine. Il y a derrière ce coronavirus une prétendue élite psychopathe génocidaire et effroyable, qui se repaît de sang et de carnage d’innocents. Il va falloir, que nous remontions vers la véritable origine de ce complot mondial, et que nous exterminions ces individus qui n’appartiennent plus (compte tenu de leur ignominie) à l’espèce homo sapiens. Aussi, il ne faudra pas s’embarrasser avec ces génocidaires…

