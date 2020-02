Chroniquedugrandjeu.com remet à sa place la ferblanterie US : Avec un budget militaire dix fois moins élevé, Moscou donne une leçon d’efficacité, ébréchant le mythe d’une Amérique performante, professionnelle, productive. Dans la course à l’armement, comme dans la conquête spatiale d’ailleurs, la réalité met souvent à mal l’image chimérique du « rêve américain » : amateurisme, gaspillages et fiascos militaro-industriels y sont légion. Derrière l’aura médiatique de la NASA, c’est bien l’URSS, aux moyens financiers pourtant bien plus modestes, qui avait gagné la course aux étoiles : le premier satellite, le premier homme dans l’espace ou la première station (Mir) constituent, au final, des avancées plus importantes que le symbolique premier pas sur la lune. Et la faillite du programme des navettes américaines, au coût astronomique, donne raison à la robuste Soyouz russe… Cette fusée, simple adaptation d’un missile balistique est depuis 2011 le seul moyen pour les astronautes américains d’aller dans l’espace…

