Un lecteur américain :

J’ai ce livre depuis de nombreuses années, étant fan de Koontz, j’ai acheté la plupart de son travail. Ce livre que je n’avais pas lu jusqu’à présent, j’ai été attiré par des révélations selon lesquelles quand il a écrit ceci en 1981, il avait peut-être prédit la pandémie actuelle de coronavirus de 2020 qui balayait le monde mais émanait de Wuhan, en Chine. Koontz est-il le Nostradamus 1981, l’apothicaire du XVIe siècle qui pouvait prédire l’avenir? Son arme chimique Wuhan-400 a trop de similitudes pour être une simple coïncidence, je dirais. Maintenant que je l’ai lu, je peux vérifier qu’il s’agit d’une lecture fictive passionnante, mais je suis un fan de Koontz et je connais son travail. Quoi que vous pensiez de sa prédiction de la pandémie de 2020, cela vaut la peine d’être lu et m’avait rivé tout au long et haletant à certains moments avec les similitudes. Wuhan-400 est un virus mortel à l’exception de Danny qui s’est rétabli alors ils ont expérimenté pour voir combien de fois il pourrait récupérer avant de le tuer. Le Coronavirus ne tue pas tout le monde, mais vous pouvez l’attraper à nouveau, j’entends. Décidez-vous, lisez ce livre et apprenez quelque chose.

Association à la maladie des coronavirus [ modifier ]

La maladie coronavirus 2019 découvert chez les humains à Wuhan , en Chine en 2019 a établi des parallèles aux nouvelles de Wuhan-400 ‘ de bioweapon , [3] [4] inspirer la curiosité et les théories du complot .

Le nom de l’arme biologique dans la première édition du roman était « Gorki-400 », sans rapport avec Wuhan. Il a été plus tard changé car le laboratoire du roman a été déplacé et renommé après la chute de l’ Union soviétique en 1991 [3] [4