Le présentateur a souligné que le président Trump pense que les taux sont artificiellement élevés. Ce dernier veut des réductions de taux. Peter sourit…

Peter Schiff: “Oui oui. Bien sûr, le président veut maintenir cette bulle gonflée quelques temps encore afin d’être réélu. Mais si vous vous souvenez, quand il était candidat et qu’Obama était encore au pouvoir, il était très critique à l’égard des politiques monétaires de Janet Yellen. Regardez, tout ce qu’a entrepris la Fed depuis la dernière crise financière de 2008 n’a fait qu’exacerber les problèmes qui avaient été à l’origine de cette crise, c’est pourquoi nous sommes au bord d’une crise beaucoup plus importante encore et c’est la raison pour laquelle l’éclatement de cette bulle est si risquée. Et si la Fed, bien sûr, retourne à la planche à billets et baisse à nouveau ses taux, et bien, tout cela reviendra à jeter de l’essence sur le feu qu’elle a elle-même allumé.”