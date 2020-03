À la suite de nouvelles études montrant que la meilleure façon d’éviter le coronavirus est de rester à la maison en regardant la couverture des coronavirus, le gouvernement des États-Unis et les sociétés qui en sont propriétaires ont mis en place un nouveau plan pour limiter la propagation de la terrible maladie.

«Ne touchez pas ce cadran. N’essayez pas de regarder d’autres chaînes, en particulier les médias alternatifs. Ne quittez pas votre maison. Toutes ces activités apparemment inoffensives se sont avérées propager le coronavirus », a expliqué le directeur du CDC-CMC, le Dr Ignatius« Splatz »Sneezlestein. «La seule activité sûre consiste à regarder des têtes parlantes surpayées discuter de coronavirus sur un écran. Faites autre chose et vous mettez votre vie et des milliers d’autres en danger. »

KEVIN BARRETT

https://fr.wikisource.org/wiki/Le_th%C3%A9%C3%A2tre_et_son_double

ET GUY DEBORD (commentaires, 1989) :

Mais ce n’est pas seulement par cela qu’elle est obligée de taire, que l’activité scientifique

présente avoue ce qu’elle est devenue. C’est aussi par ce que, très souvent, elle a la

simplicité de dire. Annonçant en novembre 1985, après une expérimentation de huit jours

sur quatre malades, qu’ils avaient peut-être découvert un remède efficace contre le

S.I.D.A., les professeurs Even et Andrieu, de l’hôpital Laënnec, soulevèrent deux jours

après, les malades étant morts, quelques réserves de la part de plusieurs médecins, moins

avancés ou peut-être jaloux, pour leur façon assez précipitée de courir faire enregistrer ce

qui n’était qu’une trompeuse apparence de victoire ; quelques heures avant l’écroulement.

Et ceux-là s’en défendirent sans se troubler, en affirmant qu’« après tout, mieux vaut de

faux espoirs que pas d’espoir du tout ». Ils étaient même trop ignorants pour reconnaître

que cet argument, à lui seul, était un complet reniement de l’esprit scientifique ; et qu’il

avait historiquement toujours servi à couvrir les profitables rêveries des charlatans et des

sorciers, dans les temps où on ne leur confiait pas la direction des hôpitaux.

Quand la science officielle en vient à être conduite de la sorte, comme tout le reste du

spectacle social qui, sous une présentation matériellement modernisée et enrichie, n’a fait

que reprendre les très anciennes techniques des tréteaux forains — illusionnistes, aboyeurs

et barons —, on ne peut être surpris de voir quelle grande autorité reprennent

parallèlement, un peu partout, les mages et les sectes, le zen emballé sous vide ou la

théologie des Mormons

voir aussi

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Quoi-Le-coronavirus-serait-plus-grave-que-l-antisemitisme-On-nous-aurait-menti-58490.html