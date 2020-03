Poutine a-t-il écrasé les merdeux américains (qui nous entraîneront dans leur chute, avec argent et liberté…) ? Thèse de Tom Luongo…

Et je crois que cette décision de briser l’OPEP + et ensuite de regarder Mohammed bin Salman briser l’OPEP était le grand mouvement d’inversion de style judo de Poutine. Et ce faisant, en moins d’une semaine, il a complètement fermé le système financier américain.

Vendredi 6 mars, la Russie a déclaré à l’OPEP non. Mercredi 11, la Réserve fédérale avait déjà doublé ses interventions quotidiennes sur les marchés des pensions pour maintenir la liquidité bancaire à un niveau élevé.

Le 12 à midi, la Fed a annoncé 1,5 billion de dollars de nouvelles facilités de repo, y compris des contrats de repo de trois mois. À un moment donné pendant la négociation ce jour-là, l’ensemble du marché du Trésor américain est devenu sans offre. Personne n’a fait d’offre pour les actifs financiers les plus liquides et recherchés au monde.

Pourquoi? Les prix étaient si élevés que personne n’en voulait.

Non seulement nous avons eu une expansion massive des interventions de repo par la Fed, mais c’était pour une durée plus longue. C’est un signe clair que le problème est presque sans fin. Les repos de plus de trois jours sont dans ce contexte une rareté.

La Fed qui a besoin d’ajouter 1 billion de dollars en pensions sur trois mois signifie clairement qu’elle comprend qu’elle envisage la fin du trimestre comme le prochain problème et au-delà.

Cela signifie, en bref, que les marchés financiers mondiaux se sont complètement saisis.

Et pire que ça…. Ça n’a pas marché.

Les actions ont continué de fléchir, l’or et d’autres actifs refuges ont été durement touchés par une inversion des sorties de capitaux des États-Unis.Dans la première partie des suites de la décision de Poutine, le dollar a été bouleversé alors que les investisseurs européens et japonais qui s’étaient empilés un refuge a vendu ces positions et ramené la capitale à la maison.

Cela a duré quelques jours avant que Christine Lagarde organise son exposition de chiens et de poneys à la Banque centrale européenne et ait dit à tout le monde qu’elle n’avait pas d’autre réponse que d’augmenter les achats d’actifs et de continuer à faire ce qui a échoué dans le passé.

Cela a déclenché la prochaine phase de la crise, où le dollar commence à se renforcer. Et c’est là que nous en sommes maintenant.

Et Poutine comprend qu’un monde inondé de dettes est un monde qui ne peut pas supporter la monnaie nécessaire pour rembourser cette dette en forte augmentation.

Cela exerce une pression supplémentaire sur ses rivaux géopolitiques et les oblige à se concentrer sur leurs préoccupations nationales plutôt que sur celles à l’étranger.

Pendant des années, Poutine a supplié l’Occident de mettre fin à sa folle belligérance au Moyen-Orient et en Asie. Il a soutenu avec éloquence à l’ONU et dans des entretiens que le moment unipolaire est terminé et que les États-Unis ne peuvent que maintenir leur statut de seule superpuissance mondiale pendant si longtemps. La dette finirait par saper sa force et, au bon moment, se révélerait bien plus faible qu’elle ne le prévoyait.

Cela ne convient pas au président Trump, qui croit en l’exceptionnalisme américain. Et se battra pour sa version de «America First» jusqu’au dernier en utilisant toutes les armes à sa disposition. Le problème avec cette attitude de «ne jamais reculer» est qu’elle le rend très prévisible.

L’utilisation par Trump de sanctions contre l’Europe pour arrêter le gazoduc Nord Stream 2 était stupide et à courte vue. Il a assuré que la Russie serait impitoyable dans sa réponse et ne retarderait le projet que de quelques mois.

Trump était facile à contrer ici. Signez un accord avec l’Ukraine, désespérément pour l’argent, et redirigez le navire poseur de tuyaux vers la Baltique pour terminer le pipeline.

Et avec les prix du gaz naturel en Europe déjà dans la gouttière à cause d’une offre excédentaire et d’un hiver doux, il n’y a finalement pas beaucoup de temps ou d’argent perdu. Mieux vaut faire baisser le prix mondial du pétrole bien en dessous des coûts de production américains, ce qui garantit que le précieux GNL de Trump reste hors du marché européen alors que le mythe de l’autosuffisance énergétique américaine s’évanouit dans une bouffée de fumée financière dérivée.

Maintenant, Trump fait face à un effondrement du marché bien au-delà de sa capacité à sonder ou à répondre. Alors que la Russie est dans la position unique de réduire les coûts pour un si grand nombre de personnes tout en surmontant le choc du système mondial avec ses économies.

Parce que l’argent circule là où les meilleurs rendements en découlent, les prix élevés du pétrole et du gaz étouffent le développement d’autres industries. La baisse du prix du pétrole non seulement dégonfle toutes les armes financières gonflées des États-Unis, mais elle dégonfle également une partie de la puissance de l’industrie pétrolière au pays. Cela donne à Poutine la possibilité de continuer à refaire l’économie russe selon des axes moins ciblés. Le pétrole et le gaz bon marché signifient une baisse du retour sur investissement dans les projets énergétiques, ce qui, à son tour, ouvre le capital disponible à déployer dans d’autres domaines de l’économie.

Poutine vient de dire au monde qu’il ne chevauche pas les ressources pétrolières et gazières de son pays comme une vache à lait, mais plutôt comme un élément important d’une stratégie économique différente pour le développement de la Russie.

C’est comme regarder quelqu’un jouer la première moitié d’un jeu impliquant une stratégie et passer à un autre à mi-parcours, profitant de la négligence de leurs adversaires.

Cela fonctionne rarement, mais quand c’est le cas, les résultats peuvent être spectaculaires. Jeu, jeu, match, Poutine.