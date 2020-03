L'armée US empoisonne-t-elle tout le monde ? Le poing par certains… Ci-contre un document CIA sur une crise très prévue…En attendant les armées se débandent et les exercices se font rares… Merci au général virus de contrer leur bourse et leurs guerres…

Coronavirus. Après la Chine, les soldats américains infestent l’Europe, le Japon, la Corée du Sud, et d’autres pays

Nous avons vu que les Chinois ont accusé les Américains d’avoir introduit l’arme biologique Covid-19 lors des jeux militaires de Wuhan [1]. On constate aujourd’hui que les principaux foyers de contamination en Europe, au Japon, en Corée du Sud, et ailleurs se situent à proximité immédiate des grandes bases militaires américaines. Cela confirmerait que l’Otan n’est rien d’autre que l’Organisation Terroriste de l’Atlantique Nord.

H. Genséric

Un débarquement massif de troupes américaines met le pied en Europe depuis la fin du mois de janvier et, chose étrange, cela correspond à l’arrivée de coronavirus sur le vieux continent.Le traitement médiatique de l’épidémie empêche de couvrir et de parler de la mise en place des grandes manœuvres de l’Otan mais surtout de dire que l’expansion du coronavirus en UE semble avoir un lien avec cette invasion de populations portant l’uniforme US venant de plusieurs coins du monde dont de l’Asie. En effet, du personnel otanien provient d’Asieet de Milan qui abrite un quartier général multinational de forces à déploiement rapide affectés à l’Otan http://www.nrdc-ita.nato.int/23/what-is-nrdc-ita . En Italie, c’est la région de Milan qui est le plus infectée par le virus.

En outre, c’est bien à partir de l’Oise, zone de la base militaire de Creil, que le virus s’est répandu en France en formant un «cluster». Un cas de contamination dans l’Agence européenne de défense (AED) est confirmé. L’ épidémie suit les activités et les déplacements militaires de l’Otan.En Europe, près de 64.809 (1) (2) soldats américains sont, en tenant compte des fluctuations entre 2015 et 2019, stationnés de manière permanente en Europe sans tenir compte des civils. Officiellement, le premier navire contenant le matériel de l’armée américaine est arrivé début février au port d’Anvers. Mais l’opération DEFENDER-Europe 20, qui est considérée comme l’exercice militaire qui sera le le plus gros déploiement militaire des États-Unis depuis 25 ans sur le sol européen, a exigé de nombreux voyages de militaires de l’Otan entre les bases américaines situées en Europe, dans le monde (3) et des bases de l’Otan qui font la coordination avec les armées des autres pays. En outre, cela nécessite le soutien de dizaines de milliers de civils dans plusieurs pays sans oublier les 37.000 soldats, dont 20.000 Américains qui vont participer entre avril et juin à cette opération militaire XXL durant laquelle sera simulée l’attaque d’un pays de l’Otan en 2028.Antonio Mazzeo, journaliste et expert militaire qui étudie la militarisation de l’Italie a déclaré que «l’Italie compte plus de 100 bases militaires américaines et que «l’Italie autorise également le déploiement de militaires américains et de l’Otan dans les sites civils». Est-ce un hasard si l’Italie est le pays le plus contaminé d’Europe, et celui dans lequel le virus est apparu en premier ?Les premiers cas en France de Coronavirus, avec des personnes, selon les sources des média, n’ayant pas voyagé en Chine, correspondent aux sites des bases militaires françaises qui collaborent avec l’Otan: La 9e brigade d’infanterie de marine avec le 3e régiment d’infanterie de marine (3e RIMa) de Vannes située à côté d’un «cluster» sur Carnac et de la base aérienne de Creil avec un «cluster» dans l’Oise.Les média ne parlent pas de ce lien entre les bases de l’Otan dans le monde et les bases militaires en France qui travaillent elles aussi avec cette organisation militaire surtout dans le cadre de la mise en place et l’organisation de DEFENDER-Europe 20. La base de Creil, c’est la Direction du renseignement militaire (DRM), le centre névralgique entre les forces armées françaises et celle de l’Otan, juste placé sous le chef d’état-major des armées (CEMA), qui est un lien donc important avec l’Agence européenne de défense, le quartier général de l’Otan de Bruxelles et le quartier général multinational de forces à déploiement rapide affectés à l’Otan de Milan, région dans laquelle se trouve un important «cluster».Avec la base de Creil, un autre cas révélé par les média aux États-Unis, confirme le fait que la contamination a lieu avec les activités militaires. CNN révèle qu’une femme, qui avait été évacuée de Wuhan vers la base militaire aérienne de Lackland à San Antonio sur un vol affrété par le Département d’État, avait été libérée de la base alors qu’elle a été plus tard testée positive au coronavirus. A la base militaire de Creil, les média ont d’abord dit que c’est un civil travaillant avec les militaires, alors qu’il ne serait pas non plus rendu dans une zone à risque avant d’être contaminé, qui l’a été et mis dans une situation clinique grave en réanimation à Amiens.Le ministère des Armées déclare que «les militaires de l’escadron Esterel, basés à Creil et ayant participé au rapatriement des Français de Wuhan, ne sont pas à l’origine de l’importation du virus dans le département» pourtant c’est bien à la base de Creil que se trouve le «cluster» répandu dans l’Oise. Si les rapatriés de Wuhan ne sont pas la cause de l’épidémie, alors la circulation entre du personnel de la Direction du renseignement militaire (DRM) de Creil et la base internationale de l’Otan de Milan au moment de Defender-Europe 20 en serait la source car Milan est le plus gros «cluster» en Europe sans oublier les échanges avec l’Agence européenne de défense.Ces versions semblent être confirmées par le fait qu’un fonctionnaire de l’Agence européenne de défense a été détecté positif au Coronavirus et que certains collègues d’AED ont été mis en quarantaine.Le filon de contamination par les bases de l’Otan se retrouve aussi en Allemagne car ces «cluster» allemands se trouvent non loin du quartier général de l’Otan à Bruxelles et dans les zones où se trouvent les bases américaines dans le pays.1 – https://www.visualcapitalist.com/u-s-military-personnel-deployments-country/2 – https://www.statista.com/chart/17355/us-military-overseas/3 – 56 216 soldats US au Japon et 26 311 en Corée du Sud https://www.statista.com/chart/17355/us-military-overseas/Olivier RenaultVOIR AUSSI :

[1] CONFIRME. Les USA ont introduit le COVID-19 en Chine à l’occasion des « Jeux Militaires » de WuhanL’attaque biologique au coronavirus contre la Chine a été révélée par un officier dénonciateur britannique en 2010

2 commentaires:

Albatros16 mars 2020 à 20:49Pour l’A-H1N1 en 2009, le lien était établi avec les différents HIA.

Pour 2019, je n’avais pas fait le lien avec les troupes US. À Auray, la présence dans le périmètre se confirme, ainsi qu’une très bonne connaissance des lieux par le CEM Lecointre.

Voir article.

Fort de Penthièvre. Le général des Marines visite ses troupes | Le Télégramme

https://www.letelegramme.fr/_amp/427/20060527-12139427.phpRépondre Jacques16 mars 2020 à 22:42Les ricains n’ont cesse de se mêler de ce qui ne les regarde pas, pendant que le reste du monde courbe l’échine.



Sans la complicité successive de générations de traîtres à la têtes des Nations, nous n’en serions pas là.



Il y a fort à parier que nous continuerons à réélire nos bourreaux jusqu’à l’extinction, parce que la démocratie c’est l’apathie d’un peuple.Répondre https://numidia-liberum.blogspot.com/2020/03/coronavirus-les-soldats-americains-de.html

