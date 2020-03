(…)

Nous assistons en direct au triomphe de l’idéologie « progressiste » ou bureaucratique, qui est par définition intégrationniste et égalitariste. Pour les « progressistes indifférencialistes », nous sommes tous identiques.

Pas question de concentrer les efforts sur les seuls malades, comme cela était le cas dans toutes les épidémies précédentes. Pas question de mettre sur pieds une politique prenant en compte les différences. Pour les politiques actuels, il faut que nous soyons traités comme si nous étions tous des malades, c’est-à-dire des individus dangereux. Le Docteur Knock faisait rire lorsqu’il disait : « Tout homme en bonne santé est un malade qui s’ignore ». Ce qui n’était qu’un sujet de comédie est devenu aujourd’hui une règle mise en pratique par les adeptes de la « biocratie ».

Si l’on avait considéré cette grippe comme une grippe sévère et non comme une sorte de peste ; si nous étions encore capable de faire la différence entre un homme sain et un homme malade, si nous ne traitions pas tout le monde de la même manière, le nombre de morts aurait été beaucoup plus faible, à peine légèrement supérieur à celui d’une grippe saisonnière.

Les gens continueraient à mener une vie normale.

L’économie ne serait pas menacée de ruine.

Le traitement chinois de l’épidémie du coronavirus sert d’accélérateur à la mise en place de l’hyper-mondialisation, et au fameux rêve des technocrates : la gouvernance mondiale.

Mais il faut se souvenir d’une chose : toutes les tentatives pour instaurer « Babel » ont échoué, ont conduit à la catastrophe.

