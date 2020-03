La majorité des Américains n’ont jamais récolté les fruits de la reprise économique et ils ne sont certainement pas prêts pour une nouvelle crise débilitante. Comme le montrent les données, la plupart des gens vivent déjà sur le bord et s’accrochent à peine à la peau de leurs dents. Un autre ralentissement les mettra en chute libre, ce qui augmentera considérablement le sans-abrisme, l’insécurité alimentaire et le dénuement. Le gouvernement fédéral devrait chercher des moyens d’atténuer le coup maintenant au lieu d’attendre que les marchés s’effondrent et que l’économie se rétrécisse. Les leaders avant-gardistes devraient pouvoir voir l’écriture sur le mur et se rendre compte que nous approchons rapidement de l’heure zéro, une crise que nous n’avons pas vue depuis les années 1930.

https://www.unz.com/mwhitney/9-things-you-should-know-about-the-2020-stock-market-crash/