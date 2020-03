Obsession du recensement des malades : rappelons la bible et le roi David

Obsession du recensement des malades : la punition du bon roi David

24 La colère de l’Eternel s’enflamma contre Israël et il excita David contre eux en disant: « Vas-y, fais le dénombrement d’Israël et de Juda.»

2 Le roi dit à Joab, qui était le chef de l’armée et qui se trouvait près de lui: «Parcours toutes les tribus d’Israël, depuis Dan jusqu’à Beer-Shéba. Qu’on fasse le dénombrement du peuple et que je sache ainsi combien il compte d’individus.»

3 Joab dit au roi: «Que l’Eternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux et que mon seigneur le roi puisse le voir de ses yeux! Mais pourquoi mon seigneur le roi veut-il faire cela?»

4 Le roi persista dans l’ordre qu’il donnait à Joab et aux chefs de l’armée, et ils quittèrent le roi pour procéder au dénombrement du peuple d’Israël.

5 Ils passèrent le Jourdain et installèrent leur camp à Aroër, à droite de la ville qui se trouve au milieu de la vallée de Gad, et près de Jaezer.

6 Ils se rendirent en Galaad et dans la région de Thachthim-Hodshi. Ils se rendirent à Dan-Jaan et dans les environs de Sidon. 7 Ils se rendirent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Héviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le sud de Juda, à Beer-Shéba. 8 Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils revinrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. 9 Joab remit au roi le résultat du dénombrement du peuple: il y avait en Israël 800’000 hommes vaillants aptes au combat, et 500’000 en Juda.

10 David sentit son coeur battre, lorsqu’il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l’Eternel: «J’ai commis un grand péché en agissant de cette manière. Maintenant, Eternel, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide.»

11 Le lendemain, quand David se leva, la parole de l’Eternel avait ainsi été adressée au prophète Gad, qui était le voyant de David:

12 «Va annoncer à David: ‘Voici ce que dit l’Eternel: Je t’impose trois fléaux. Choisis-en un et c’est de lui que je te frapperai.’»

13 Gad alla trouver David et l’informa en disant: «Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, 3 mois de fuite devant tes ennemis lancés à ta poursuite ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Fais maintenant ton choix et vois ce que je dois répondre à celui qui m’envoie.»

14 David répondit à Gad: «Je suis dans une grande angoisse! Il vaut mieux tomber entre les mains de l’Eternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes.»

15 L’Eternel envoya la peste en Israël, depuis ce matin-là jusqu’au moment fixé. De Dan à Beer-Shéba, 70’000 hommes moururent parmi le peuple.

