Fumisterie latine et catholique (France, Italie, Espagne !).. On meurt trente fois plus en Italie qu'en Allemagne. A en relire le vieux Gustave Le Bon qui tempêtait contre notre étatisme anarchique… Voici donc pourquoi (presse italienne) :

Francesca Bernasconi -ven 20/20/2020 – 11:18commentaires

L’urgence du coronavirus affecte désormais toute l’ Europe , mais les taux de mortalité des autres pays sont inférieurs à ceux de l’Italie.

En Italie, en effet, le rapport entre les patients et les victimes de Covid-19 positifs est de 8,2%, tandis qu’en Allemagne et en Austra, il n’est que de 0,3%. En Allemagne, en effet, il y a actuellement 15 320 personnes positives, avec 44 décès, tandis qu’en Autriche, il y a 6 victimes et 2 013 personnes infectées. Les autres pays européens voyagent également plus ou moins sur la même ligne: en Norvège, avec 1 781 cas et 7 décès, mortalitéil est de 0,4%, au Danemark de 0,5% (1 151 positifs et 6 morts) et en Suisse un peu plus de 1% (4 164 infections et 43 décès). Le ratio patients positifs / morts a légèrement augmenté en France, en Belgique et en Espagne, pays qui n’ont cependant pas atteint le niveau italien, atteignant respectivement 3,4%, 1,2% et 4,6%. Le taux de mortalité en Grande-Bretagne est toujours plus élevé, à 5,1%. Encore une fois, moins qu’en Italie.



Mais pourquoi y a-t-il tant de différence avec les cas italiens? Une explication pourrait être attribuée à l’âge moyende la population, plus élevé que dans tous les pays européens. De plus, selon les experts, en Italie, le nombre d’infections serait sous-estimé: de nombreuses personnes qui auraient contracté le virus sous des formes bénignes et qui n’ont pas été soumises à l’ écouvillonnage . Selon une étude récente, menée à Shenzhen et expliquée à Corriere della Sera par le virologue de Bonn Hendrik Streeck, « les enfants sont souvent infectés par le virus exactement comme les adultes, mais ne développent que des symptômes bénins, voire aucun. Si nous suivons cette étude , en supposant que seulement 91% des cas de Covid-19 présentent des symptômes légers ou modérés, les Italiens se sont concentrés uniquement sur les 9% restants.».

Selon les rapports de la Nation , en outre, en Allemagne, des tests de la population auraient été effectués , même avec des symptômes bénins, alors qu’il était encore possible d’identifier et d’isoler les cas positifs, à surveiller et, si nécessaire, à hospitaliser. » Dès le début – a déclaré le président de l’Institut Koch, Lothar Wieler – nous avons systématiquement invité les médecins à passer les tests « . Les laboratoires allemands ont une capacité de 12 000 tests par jour, ce qui » a été utile pour limiter les épidémies et réduire la courbe de croissance « . Mais, Wieler a ajouté : « les cas augmentent également ici et, si nous ne pouvons pas réduire les contacts entre les personnes de manière durable et efficace en quelques semaines, il est possible que nous ayons jusqu’à 10 millions de cas d’ici deux ou trois mois « . serait de « propager » les infectés dans le temps, d’éviter la crise du système de santé , une stratégie qui n’a pas été possible en Italie, car l’infection s’est propagée rapidement, sans donner à notre pays le temps de s’organiser, comme il l’a fait faire le reste de l’Europe.

Enfin, le taux de mortalité dépend également du nombre de personnes décédées : en Italie, les personnes ayant déjà souffert de graves maladies figurent parmi les victimes du coronavirus. Mais ce n’est pas le cas dans tous les pays. Pour cela, il ne sera possible de disposer de données fiables sur la pandémie qu’une fois l’urgence passée.

https://www.ilgiornale.it/news/mondo/perch-italia-letalit-pi-alta-che-altri-paesi-europei-1843584.html

