Partout dans le monde, les gouvernements utilisent la menace présumée d’une pandémie de COVID-19 pour fermer l’économie mondiale. Daniel Lacalle, une autorité en économie de l’énergie, écrit: «La décision de fermer le transport aérien et de fermer toutes les entreprises non essentielles est désormais une réalité dans les grandes économies mondiales. Les États-Unis ont interdit tous les vols européens alors que l’Italie entre en lock-out complet, l’Espagne déclare l’état d’urgence et la France ferme tous les lieux publics et commerces non essentiels. »

Maintenant, les gouvernements du monde entier veulent que nous abandonnions cela. L’abandon de la division internationale du travail frappera l’Afrique, tributaire du commerce pour sa survie à nu, particulièrement dur. À quelle fin le système économique mondial soigneusement élaboré est-il démantelé? La propagation de COVID-19 nous oblige-t-elle à détruire l’économie mondiale? Ici, nous pouvons apprendre d’un autre penseur exceptionnel, Ron Paul, qui est médecin et peut donner une analyse experte de la propagande médicale du gouvernement. Il dit: «Face à la nation, [Dr. Anthony] Fauci a fait de son mieux pour nuire davantage à une économie déjà en train de faire des ravages en déclarant: «Pour le moment, personnellement, je n’irais pas au restaurant. Il a poussé à la fermeture de tout le pays pendant 14 jours.

Sur quoi? Un virus qui a jusqu’à présent tué un peu plus de 5 000 personnes dans le monde et moins de 100 aux États-Unis? En revanche, la tuberculose, une maladie ancienne dont on ne parle plus beaucoup ces jours-ci, a tué près de 1,6 million de personnes en 2017. Où est la panique?

