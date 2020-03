Rechercher:

L’équinoxe de printemps et l’augmentation du rayonnement solaire solaire mettront un terme brutal à une épidémie bénigne (sauf pour les populations mises en quarantaine)

Par Bill Sardi

21 mars 2020

Une analyse géophysique et démographique des décès dus aux coronavirus COVID-19 en Chine et en Italie révèle que les dirigeants des pays occidentaux ont été induits en erreur sur le fait que la quarantaine et la distanciation sociale stoppent la propagation de cette maladie. Les cas mortels de pneumonie infectieuse se sont poursuivis dans les quarantaines passées. Les taux de mortalité diminueront de manière prévisible à mesure que les températures et l’indice UV solaire augmenteront avec l’arrivée de l’équinoxe de printemps (19 mars).

Le rayonnement ultraviolet solaire produit de la vitamine D dans la peau exposée et est le facteur primordial dans la lutte contre les maladies infectieuses.

Les quarantaines sont contre-productives, comme le montre le graphique ci-dessous. L’ampleur totale d’une «cure» printanière prévue qui mettra fin de façon prévisible aux maladies infectieuses ne deviendra apparente qu’avec le temps, à l’exception des populations mises en quarantaine qui font désormais face à un «verrouillage urbain» aux États-Unis, en Italie et ailleurs.

Une analyse récemment publiée révèle que l'activité du virus de la grippe est en corrélation avec un rayonnement UV à basse température / faible. Ce rapport déclare: « Il devient maintenant évident que les facteurs météorologiques sont associés à la saisonnalité des épidémies de virus grippal. » La température et l'intensité UV sont les facteurs prédictifs n ° 1 et n ° 2 de l'activité grippale. Le surpeuplement des populations dans les prisons et autres quartiers intérieurs confinés ne fait que prolonger l'épidémie en raison du manque de soleil à l'intérieur. Les températures basses entraînent le port de vêtements couvrant la peau qui bloquent complètement toute exposition cutanée au soleil, la principale source de vitamine D chez l'homme.

Énigme politique

L’énigme politique est que les événements géophysiques sont susceptibles d’étouffer cette maladie sur-traitée et sous-accablante et les gouvernements prendront par erreur le crédit et répondront probablement pour dire que leurs mesures de quarantaine et de distanciation sociale onéreuses ont réellement fonctionné.

La lumière du soleil est le facteur prédominant

Le gouverneur principal de cette maladie infectieuse des voies respiratoires inférieures, qui est beaucoup moins meurtrière que de nombreuses épidémies de grippe antérieures (coronavirus du SRAS; virus de la grippe H5N1), est la lumière du soleil. Le fait qu’il n’y ait pas de taches solaires cette année a réduit l’intensité du rayonnement UV solaire, augmentant la gravité des maladies infectieuses.

L’équinoxe de printemps s’est produit jeudi 19 mars alors que la terre s’incline vers le soleil dans l’hémisphère nord, et les températures augmenteront de manière prévisible, ce qui obligera les gens à sortir et à ne pas s’envelopper dans des vêtements chauds qui bloquent le soleil, ce qui devrait augmenter les niveaux de vitamine D du soleil à mettre un terme brutal aux infections et aux décès, SAUF pour les populations QUARANTINÉES.

La date d’arrivée de l’équinoxe de printemps est la plus ancienne depuis 124 ans , et elle ne vient pas trop tôt. L’importance historique de ce phénomène astronomique / géophysique a provoqué des rituels et des célébrations à travers le monde à Stonehenge, en Angleterre et à Chichen Itza, au Mexique. Les populations modernes considèrent ces rituels comme des pratiques archaïques.

Peut-être pas un coronavirus

Les décès aux États-Unis dus au coronavirus humain COVID-19 chevauchent géographiquement les cartes d’incidence de la tuberculose , de sorte que la présomption que ces décès sont causés par le coronavirus COVID-19 est remise en question. Trop peu de personnes ont été testées pour le coronavirus COVID-19 dans la population et les tests sont si peu fiables ( faux positifs ), qu’il est difficile pour les épidémiologistes d’élaborer une politique de santé publique en utilisant COVID-19 comme dénominateur des décès de déclarants.

Les pathologistes en Italie rapportent que 99% des patients décédés d’infections à coronavirus en Italie avaient des conditions préexistantes . Près de la moitié avaient trois problèmes de santé ou plus (diabète, hypertension artérielle et maladies cardiaques) avant l’infection. Près de 1 sur 4 avait une fibrillation auriculaire.

Cela signifie que l’Italie, avec sa grande population de 80 ans qui fume du tabac et boit du vin, aurait succombé à TOUTES bactéries ou virus pathogènes. Beaucoup de ces décès en Italie sont probablement dus à la tuberculose chez les immigrants. Les données démographiques montrent qu’une partie importante des décès en Italie se situait dans la tranche d’âge des 18 à 44 ans et étaient plus susceptibles d’être des immigrants atteints de tuberculose, le COVID-19 pouvant être une co-infection.

Rejet de la thérapie vitaminique

L’échec de la médecine moderne à mettre en pratique la thérapie nutritionnelle est un autre oubli coûteux. Ce qui a été découvert en 1922 par Sir Edward Mellanby , que la vitamine D au soleil est le remède contre le rachitisme (os mous), et que l’huile de foie de morue riche en vitamine D a été utilisée pour la première fois comme remède contre le rachitisme en 1824 ainsi que la thérapie par lampe solaire, sont des leçons oubliées depuis longtemps. Il a été démontré que la vitamine D contenue dans l’huile de foie de morue guérit le rachitisme, mais elle a également éliminé les maladies infectieuses, qui n’étaient pas aussi observables que la résolution du rachitisme.

L’épidémie de maladies infectieuses s’atténuera, mais les conséquences économiques sont si destructrices qu’elles démoralisent les citoyens et détruisent irréversiblement le niveau de vie dans les pays occidentaux qui ont involontairement suivi cette prescription apocalyptique.