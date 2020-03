Les plus belles déclarations de Donald trompe (les lois humaines de la nullité politique)

• 25 janvier 2020 : « La Chine a travaillé très dur pour stopper le coronavirus. Les USA apprécient grandement leurs efforts et leur transparence. »

• 10 février 2020 : « En avril, quand il fera plus chaud, le coronavirus disparaîtra miraculeusement. »

• 26 février 2020 : « Quoi qu’il arrive, nous sommes complètement prêts. »

• 27 février 2020 : « Les marchés me semblent commencer à être vraiment en très bonne forme. Cela [l’effet coronavirus] va disparaître. Un jour, comme par miracle, – il disparaîtra. »

• 28 février 2020 : « Les démocrates politisent le coronavirus. C’est un nouveau canular-bidon. »

• 7 mars 2020 : « Non, je ne suis pas du tout préoccupé. Non, nous avons fait un sacré travail dans cette affaire. »

• 10 mars 2020 : « Et nous sommes prêts, et nous faisons un sacré travail avec ce truc. Et il s’en ira. Restez calmes, il s’en ira. »

• 11 mars 2020 : « Nous suspendons les voyages d’Europe vers les USA. Nous devons laisser la politique de côté, arrêter d’avoir une attitude partisane, et nous unir tous comme une seule nation. »

• 13 mars 2020 : « Aujourd’hui, je déclare l’état d’urgence nationale. »

• 17 mars 2020 : « J’ai senti que c’était une pandémie bien avant qu’on ne l’appelle une pandémie. »