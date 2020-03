https://www.zerohedge.com/markets/crash-everything-bubble-here-and-its-not-going-away-anytime-soon

Cela est logique lorsque l’on considère la possibilité que la Chine ment depuis le début sur l’étendue des dommages causés par le virus. L’Italie, avec une population beaucoup plus faible, a déjà dépassé le nombre de décès en Chine avec deux fois moins d’infections confirmées. Comment un pays avec un milliard d’habitants (dont beaucoup plus âgés), regroupés dans des villes comme les sardines, maintient-il un taux de mortalité de seulement 2%, alors que l’Italie, un pays avec seulement 60 millions d’habitants, a un taux de mortalité d’environ 6% ? La Chine a beaucoup à répondre, mais je ne pense pas que nous aurons jamais toute l’histoire.

COVID-19 n’est pas susceptible de s’épuiser au printemps, comme beaucoup l’espèrent, et en raison de l’arrêt de la fabrication en Chine, nous avons au moins trois solides mois de crise aux États-Unis et en Europe avant qu’il n’y ait un risque de rémission. Mais même si le virus heurte un mur, l’économie sera déjà irrécupérable. C’est le genre d’effondrement dont il faut des années pour se remettre, et les élites mondiales veulent être les personnes qui prennent en charge la reprise.

En plus de la question de la chaîne d’approvisionnement, ma plus grande préoccupation en ce moment est le potentiel d’une crise de liquidité et d’une crise du crédit conduisant à un «jour férié» – une fermeture bancaire généralisée. Je crois que cela se produira, et probablement plus tôt que nous ne le pensons. Déjà, les médias grand public disent aux gens de NE PAS retirer d’argent de leurs comptes bancaires, ce qui est mauvais signe. Habituellement, lorsque le MSM vous dit de ne pas faire quelque chose, il est temps de faire le contraire.

Je n’encourage pas nécessairement les gens à courir sur les banques, mais je dirai que vous feriez mieux d’avoir de l’argent en main pendant cette crise, car il y a de bonnes chances que vous vous réveilliez un matin et découvriez les banques verrouillées et les distributeurs automatiques de billets débranchés .

Comprenez qu’il ne s’agit pas d’une crise à court terme qui se corrigera d’elle-même. Il s’agit d’une catastrophe à long terme. Si vous n’êtes pas préparé en conséquence, vous devez le faire MAINTENANT. Le temps est presque écoulé.