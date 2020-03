Antoine et la crise finie : La bourse reprend 13% en 2 jours Les labos font des ventes record Macron reprend 15% dans les sondages Le financement des retraites est assuré… What else ?

UN LECEUR DE STRATEGIKA SANS ILLUSION NON PLUS

Vous semblez tous ignorer une constante historique universelle. Ce qui dicte l’histoire des bi-pèdes, ca n’a jamais été autre chose que le rapport de force brute.

J’ai comme l’impression qu’aprés cette histoire, comme bien d’autres, les choses continueront comme elles étaient, rien de +, rien de -. Le peuple italien n’a aucun pouvoir. C’est les élites corrompues qui l’ont. Ils resteront dans l’union européenne, parce que tout simplement l’Italie n’a aucune puissance militaire, à la différence de la France. Enclavée au sud par la VI° flotte, au nord par des pays tous acquis à la cause otanesque. Et surtout d’Europe centrale. N’attendez rien des pays d’Europe de l’Est, en dépit des apparences, tous ces guignols qui occupent les devants de l’actualité, les Walesa, V. Orban, Milos Zeman, etc.. malgrés leurs postures sont des creations ex-nihilo de la CIA. Du préfabriqué.

Ce qui manque en Europe c’est bete choux c’est des enfants. Les femmes n’enfantent plus. On peut faire des bonds de 1.000 metres mais voilà le problème fondamentale. Ce qui fait que la premiere armée terrestre de l’OTAN c’est la turque, donc les USA. Le nord c’est la puissance financière du UK, la technologie, l’Allemagne c’est l’économie. C’est ça aujourd’hui la situation. L’autre grand bloc, qui est aussi une force significative c’est la Russie+Chine.

Cependant en l’état actuel des choses ni les russes, ni les chinois n’ont suffisament de moyens pour pouvoir projeter des forces sur les théatres d’operation et peser sur les evenements. Alors qu’à contrario, les US sont présents, et pas seuleument avec la technologie, avec un enorme capitale humain. En Syrie c’est +vrai que jamais.

Ce qui va se passer, en Italie, comme en France, en Espagne, le temps de la colère passée, les choses redeviendront comme avant.

Ce qui va changer vraiment la donne c’est la grande guerre qui est préparation entre les USA et l’Iran. Du jour ou l’armée US sera defaite, et elle le sera, alors on pourra ecrire des titres comme sur celui de cet article. En attendant les choses ne changeront pas.