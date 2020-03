Badia et le virus : un point de vue sérieux et médical

La pandémie, son émergence

L’émergence de virus jusque-là confinés dans des micro-écosystèmes devenant pathologiques pour l’homme est une hypothèse que beaucoup d épidémiologistes ont envisagée. Elle s’est renforcée depuis les épidémies du Sar-cov de 2003, du Mers-cov en 2012, du virus Ebola en 2013-2015. A chaque fois, les niches habituelles des réservoirs animaux ont été dérangés par l’activité humaine. Les extensions urbaines, les abattages de forêts concourent à cette déstabilisation. Le réchauffement climatique, quelle qu’en soit la cause, contribue sûrement à la sélection de souches qui deviennent pathogènes par mutations successives. Certains y voient la punition de Dieu, d’autres la révolte de Gaïa, d’autres encore imaginent qu’il s’agit d’un virus fabriqué en laboratoire, allant jusqu’à faire soupçonner que la participation de la France à la conception du laboratoire P4 à Wuhan en serait responsable. L’Inserm et le CNRS ont un savoir-faire avancé dans la confection de ce type de laboratoire qui nécessite une régulation thermique et de pression très précise et des conditions de stérilité particulières. Quoi de plus normal qu’un ancien étudiant chinois en France devenu directeur de recherche sollicite leur coopération en 2018 pour un laboratoire créé en 2003 dans la lancée de la réponse à l’épidémie du SARS-Cov ?

Des travaux en phylogénétique ont écarté définitivement l’hypothèse que le Sars-cov-2 ait été créé en laboratoire. La situation anxiogène du confinement, la multiplication des morts et une communication erratique de gouvernements incompétents devant une situation totalement inédite il est vrai ont favorisé l’éclosions de doutes, parfois dévastateurs pour l’état psychologique et mental. De plus, lorsque qu’une ministre chargée de la santé publique dénonce l’absence de réactivité à ses prévisions alarmantes, la confusion et l’angoisse n’ont pu que se renforcer.

Non résolus

Toutefois, le patient zéro de Wuhan n’a toujours pas été trouvé.

Des cas de covid-19 isolés survenus en novembre et décembre sous forme de pneumopathies non étiquetées ont été répertoriés en Chine et en Italie. Le diagnostic en a été bien sûr rétrospectif. Ils n’ont pas donné lieu à des ‘cluster’ et les autorités sanitaires des deux pays n’ont pas jugé nécessaire d’intervenir sur ces cas.

En revanche, en Italie, le patient 4 (*) à partir duquel a démarré l’épidémie en Lombardie est connu. Il est âgé de 38 ans. Il n’avait aucun passé pathologique ni de facteur de comorbidité. Et il n’a eu aucun contact avec des personnes ayant séjourné à Wuhan ou ayant été en contact avec elles. Il a été diagnostiqué le 19 février, et dès le lendemain le chiffre des patients atteints s’est élevé à 20. Puis rapidement, en trois semaines, l’Italie a eu plus de 17 000 cas confirmés.

La Corée du Sud a eu 30 cas diagnostiqués ayant eu un rapport avec la Chine et la province de Hubei. Mais le cas 31, une dame de 61 ans, sans comorbidité, a été diagnostiquée le 18 février. Elle n’a pas eu de lien traçable avec Hubei ni avec les deux petits cluster déjà présents dans le pays. Depuis ce cas, l’épidémie a explosé.

Les cas Zéro chinois, les cas 4 italien et 31 sud-coréen ne sont pas encore élucidés du point de vue épidémiologique.

Dans cette ambiance très inquiétante, la République Islamique d’Iran lourdement frappée par le régime des sanctions américaine avait demandé la fermeture des laboratoires P4 étasuniens installés dans la région. L’aide humanitaire, des camions de médicaments, qui lui a été accordée par l’Union Européenne dans ce difficile contexte d’épidémie est bloquée en Roumanie et en Bulgarie. Le vol de matériel médical offert par la Chine à l’Italie lors d’une escale en Tchéquie vient confirmer que le brigandage (de vulgaires bandits qui interceptent les caravanes) ne rebute pas les pays nouvellement intégrés à l’UE. Pour célébrer l’aide chinoise, l’Italie a solennellement remplacé le drapeau de l’UE par celui de la Chine. L’abracabrantesque construction européenne sera comptée parmi les victimes de la pandémie du Sars-Cov-2.

Victime de guerre

D’autres victimes de cette épidémie seront dénombrées et peut-être à déplorer. L’essai de l’équipe marseillaise portant sur une vingtaine de patients ne tenait compte que de résultats biologiques pour juger de l’efficacité de l’antipaludéen de synthèse administré.

6 étaient asymptomatiques, 22 avaient des symptômes au niveau des voies aériennes supérieures et 8 avaient le tractus respiratoire inférieur atteint (bronchite ou pneumonie). La détection du virus s’est faite quotidiennement pendant 14 jours par prélèvement sur écouvillonnage du naso-pharynx. Elle était réalisée selon la technique de l’obtention d’un effet cytopathogène sur des cultures cellulaires. Le surnageant a été ensuite testé par amplification génique en cas de positivité.

Parmi les 26 patients ayant reçu la Nivaquine, six sont sortis de l’étude. Trois parce qu’ils ont été transférés en réanimation, l’un car il est décédé le jour 3 après avoir été trouvé négatif le jour 2. Les deux autres ont quitté le protocole, l’un pour avoir eu des nausées, l’autre parce qu’il a quitté l’hôpital. Parmi les 14 patients traités à la Nivaquine seule, 8 sont négatifs à J6, contre 2/16 chez les témoins non traités. Un sous-groupe de 6 patients a été traité par Nivaquine et azithromycine, tous étaient négatifs à J6.

Donc, le résultat à retenir est que 8 patients sur 14 traités à la Nivaquine ont négativé leur oropharynx en Sars-cov-2 au 6èmejour du traitement. Il n’est pas question de guérison clinique mais d’un critère biologique sur un groupe initial d’où ont été exclus 3 malades graves conduits en réanimation et un mort en cours de traitement.

On peut considérer qu’en période de crise, la rigueur scientifique exigible des essais cliniques n’est pas de mise. Ce travail est prometteur car réduire le temps du portage pour les patients a ou pauci-symptomatiques amoindrit le risque de dissémination du virus. L’autre voie possible, celle du confinement sans traitement de ces formes bénignes apporte le même résultat. Le véritable intérêt de ce traitement médicamenteux serait qu’il guérisse les formes potentiellement graves, auquel cas le confinement ne serait plus nécessaire. Cette étude ne le démontre pas. Des essais ultérieurs le feront, nous l’espérons.