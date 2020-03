Michael Snyder et le cataclysme américain

Les premières mauvaises données économiques américaines de l’épidémie de coronavirus ont été publiées jeudi, alors que les premières demandes de chômage ont augmenté de 70 000 à 281 000, le niveau le plus élevé en 2,5 ans.

Mais ce n’est rien comparé à ce qui est en magasin.

David Choi, un économiste de Goldman Sachs, a déclaré que les demandes initiales pour la semaine se terminant le 21 mars pourraient atteindre 2,25 millions de données désaisonnalisées.

Merci de prier pour ceux qui perdent leur emploi, car la plupart d’entre eux ne pourront pas trouver de travail dans un avenir prévisible.

Il ne s’agit pas simplement d’un autre ralentissement économique. Dans son article le plus récent , Annie Lowrey a décrit cela comme un «choc» économique qui est «plus soudain et grave que quiconque vivant n’a jamais connu»…

Ce qui se passe est un choc pour l’économie américaine plus soudain et plus grave que quiconque en vie ait jamais connu. Le taux de chômage a atteint son sommet de 9,9% 23 mois après le début officiel de la Grande Récession. À peine quelques semaines après la pandémie de coronavirus domestique et quelques jours seulement après l’imposition de mesures d’urgence pour l’arrêter, près de 20% des travailleurs déclarent avoir perdu des heures ou perdu leur emploi. Un processeur de paie et de planification suggère que 22 pour cent des heures de travail se sont évaporées pour les employés horaires, avec trois personnes sur 10 qui se présenteraient normalement pour le travail ne partant pas mardi. En l’absence d’une forte réponse gouvernementale, le taux de chômage semble atteindre des sommets jamais vus depuis la Grande Dépression ou même le misérable fin des années 1800 .

Alors, à quel point les choses pourraient-elles devenir mauvaises?

Eh bien, Goldman Sachs prévoit maintenant que, sur une base annualisée, le PIB américain plongera de 24% au deuxième trimestre …

Vendredi, les économistes de Goldman Sachs prévoient une baisse sans précédent de 24% du produit intérieur brut du deuxième trimestre, après une baisse de 6% au premier trimestre, en raison de la fermeture soudaine et historique de l’économie alors que le pays réagit à la pandémie de coronavirus.

Si cette projection est proche de la précision, nous sommes sur le point de voir des souffrances économiques qui ne seront plus d’actualité.

Il va sans dire que les appels à l’aide du gouvernement fédéral deviendront bientôt accablants. À ce stade, même des milliardaires comme Ray Dalio implorent le gouvernement d’en faire plus …

Alors que le coronavirus se propageait jeudi, Ray Dalio de Bridgewater a déclaré que l’épidémie coûtera aux entreprises américaines jusqu’à 4 000 milliards de dollars et que «beaucoup de gens vont être ruinés».

«Ce qui se passe ne s’est jamais produit de notre vivant auparavant. … Ce que nous avons, c’est une crise », a déclaré le fondateur de Bridgewater sur « Squawk Box » de CNBC . «Il y aura également des individus qui subiront de très grosses pertes. … Le gouvernement doit dépenser plus d’argent, beaucoup plus d’argent. »

Un gouvernement qui a déjà 23,5 billions de dollars de dette est donc censé emprunter et dépenser des milliards de plus pour renflouer tout le monde?

Bonne chance avec tout cela.

Nous sommes arrivés au début de la fin .

Nous avons atteint un moment où tout le monde et tout vont être ébranlés, et la vie ne reviendra plus jamais comme avant.

Mais comme je continue de le souligner, ce n’est pas le moment de craindre.

Avec l’aide de Dieu, nous pouvons passer à travers cela, mais le plan de Dieu pour votre avenir pourrait finir par être radicalement différent de ce à quoi votre plan pour l’avenir aurait ressemblé.